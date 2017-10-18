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Facebook popüler uygulamayı satın aldı

Hürriyet Haber
18.10.2017 - 09:23 | Son Güncelleme:

Facebook, 5 milyon kullanıcısı olan ve özellikle gençler arasında popüler olan To be Honest (TBH) uygulamasını da satın aldı.

Facebook, WhatsApp ve Instagram’dan sonra 5 milyon kullanıcısı olan ve özellikle gençler arasında popüler olan To be Honest (TBH) uygulamasını da satın aldı.

To be Honest (TBH) isimli uygulamayı bünyesine katan Facebook, sosyal platformlarından kaçan genç kullanıcıları bu hamle ile telafi etmek istiyor.

Kullanıcıların kimliklerini gizleyerek birbirlerine soru sormalarına imkân veren uygulama için Facebook’un ne kadar ücret ödediği şimdilik bilinmiyor.

Snapchat için de benzer bir yol izleyen Facebook, akıllı telefon fenomeni olan uygulamayı satın alamayınca benzer özellikleri kendi platformlarına entegre etme yolunu seçmişti.

Sosyal medyadaki etkisini artırmak için popüler uygulamaları satın alma yoluna giden Facebook daha önce rekor fiyatlar ile WhatsApp ve Instagram’ı satın almıştı.

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