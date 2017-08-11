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    Facebook o uygulamasını tamamen kapatıyor!

    Hürriyet Haber
    11 Ağustos 2017 - 08:01Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 08:01

    iOS ve Android için Facebook Gruplar uygulamasını kullanıyorsanız, sizin için maalesef kötü bir haberimiz var. Sosyal medya devi, Facebook Gruplar uygulamasını sonlandırıyor.

    iOS ve Android için 2014 yılında sunulan ve kişisel, pratik, güçlü yollarla topluluklar oluşturarak insanları bir araya getirme hedefindeki Facebook Gruplar uygulamasının ipi çekilmiş durumda. Facebook, Gruplar uygulamasıyla ilgili bu tasarrufunun detaylarını açıklamayı ihmal etmedi.

    Facebook, bundan böyle ana uygulamasına yatırım yaparak topluluklarla birlikte onlar için daha fazlasını yapabileceklerini keşfettiklerinin altını çiziyor. Bu anlamda gruplarla ilgili çalışmalarda ana Facebook uygulaması ve facebook.com adresine odaklanılarak 25 Ağustos 2017 itibarıyla iOS ve Android için Facebook Gruplar uygulaması kaldırılacak. Tabii ki bu uygulamadaki tüm gruplarınıza ana Facebook uygulamasından erişebilecek ve tüm topluluklarınızla bağlantı kurmaya devam edebileceksiniz.

    Kullanıcıların dahil olduğu grupları yönetmesini ve gruplarla etkileşime geçebilmesini sağlayan uygulama, yeni gruplara katılma ve hatta yeni gruplar oluşturma konusunda büyük kolaylıklar sunuyordu.

    shiftdelete'in haberine göre Facebook, kullanıcılarının önemli olan konularda diğer insanlarla bağlantı kurabilmelerine yardımcı olacak deneyimler sunmak üzere çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çiziyor.

    Etiketler: facebook , sosyal medya , internet
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