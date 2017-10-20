Facebook mesajı 5 bıçak darbesi

PEŞPEŞE İHANET MESAJLARI

İki ailenin arkadaşlığı Richard Steward Cadd’ın Facebook hesabından Ramazan’ın eşi Kirstie Acar’a Temmuz ayında mesajlar atmasıyla bozuldu. Ramazan Acar’ın eşi Amanda ile ilişkisi olduğunu savunan Cadd, “Kocan, karım Amanda ile yatıyor, seni aldatıyor” diye çok sayıda mesaj attı.

KKTC’nin özellikle Girne bölgesi, orta yaş üstü ve emekli İngilizlerin sürekli yaşamak için tercih ettiği yerlerden biri. 26 yaşındaki Urfalı Ramazan Acar bir süre önce Ada’da tanışıp evlendiği 49 yaşındaki İngiliz Kirstie ile Karşıyaka köyünde ‘Amore’ adlı bar açtı. Bar, kısa sürede İngilizlerin gözde mekânları arasına girdi. Ramazan Acar ve eşi Kirstie, barda tanıştıkları İngiliz Richard Steward Cadd (50) ve Amanda Roxy Buttler (48) çiftiyle arkadaş oldu.

PEŞPEŞE İHANET MESAJLARI

İki ailenin arkadaşlığı Richard Steward Cadd’ın Facebook hesabından Ramazan’ın eşi Kirstie Acar’a Temmuz ayında mesajlar atmasıyla bozuldu. Ramazan Acar’ın eşi Amanda ile ilişkisi olduğunu savunan Cadd, “Kocan, karım Amanda ile yatıyor, seni aldatıyor” diye çok sayıda mesaj attı.

KARISININ GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLADI

Sinirlenen Ramazan, İngiliz adamın evini sabaha karşı 02.00 sıralarında basarak, eşi Amanda’nın gözleri önünde 5 yerinden bıçakladı ve ardından polise teslim oldu. Ağır yaralanan Richard Steward Cadd, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde tedavi edildi. Ramazan Acar’ın mahkemesi ise dün sonuçlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Ramazan Acar 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararı okuyan Hakim Fadıl Haksun, sanık Ramazan Acar’ın öç almak amacıyla planlayarak adam öldürmeye teşebbüs ettiğini, bu tür suçların müebbet hapis gerektirdiğini belirtti ve sanığın, polise teslim olması ve mahkemedeki iyi hali nedeniyle 7 yıl hapse mahkum edildiğini söyledi.