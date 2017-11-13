Facebook Local: Foursquare'a yeni rakip

Facebook Local, sadece etkinlikleri değil yakınınızdaki barları, restoranları ve ilgi çekici noktaları da gösteriyor. Uygulama, ABD’de iOS ve Android’teki yerini aldı.

Facebook Local, etkinlikleri ve mekanları bir arada kullanıcıya sunarken, gücünü tahmin edebileceğiniz gibi Facebook’un arama motorundan alıyor. Böylece Facebook’taki 70 milyon işletme sayfası, değerlendirme ve arkadaş yer bildirimleri Facebook Local’ın içeriğini oluşturuyor.

Facebook Local’ın ürün müdürü Aditya Koolwal uygulama için: “İnsanların arkadaşlarıyla dışarı çıkmayı planlarken yapacağı aramaları kolaylaştırıyor.” ifadesini kullandı. Koolwal’ın “kolaylaştırmak” kelimesine odaklanması akla Events kullanımının belki de kullanıcı tarafında o kadar da kolay olmadığını getirtebiliyor. Zira Events, sosyal ağ uygulamaları sıralamasında 139’un üstüne çıkamadı. SensorTower ise uygulamanın sadece 100 bin indirmesi olduğunu saptadı.

Koolwal şimdilik öne uygulama içinde öne çıkmak isteyen işletme ve etkinliklerden her hangi bir şekilde reklam alınmadığını ifade etti ve “Daha uzak gelecekte reklamlara yer vermeyi düşünüyoruz.” dedi.





Bu arada Facebook uygulamasının içinde yer alan “Yakındaki yerler” uygulaması ise “Local” ismini aldı. Yine de bu uygulama Facebook Etkinlikler’den ayrı olarak işliyor. Her ne kadar Aditya Koolwal henüz bu konuda düşünmediğini ifade etse de Yakındaki Arkadaşlar uygulaması da Local’a dahil olabilir. Böylece Facebook Snapchat ile Hikayeler özelliği dışında Snap Map özelliğiyle de rekabet edebilir.

Webrazzi'nin haberine göre Facebook Local’ın ana sayfasında restoranlar, kafeler ve ilgi odakları yer alıyor. Bunun yanı sıra arkadaşlarınızın ya da takip ettiğiniz kişilerin nerelere gittiğini görmeniz de mümkün. Bir takvim üzerinde günün etkinliklerini , yüksek ilgi gören etkinlikler yayınını, müzik, gece hayatı, sanat ve diğer olaylara ilişkin rehberleri ve belirli günlerde gerçekleşen her şeyi görmek için seçenekler görebiliyorsunuz.

Keşfet akışı en iyi önerileri ve arkadaşlarınız arasında popüler olan şeyleri gösteriyor. Tüm Etkinlik davetiyeleriniz ve rezervasyonlarınız ise Takvim sekmesinde yer alıyor. Telefonunuzun takviminizi içe aktararak tüm etkinliklerinizin tek bir yerde olmasını da sağlayabilirsiniz. Eğer seyahat ediyorsanız, Facebook Local başka bir şehirde neler olup bittiğini görmek için konumunuzu değiştirmenize izin veriyor. Şimdilik, Facebook’un “Order Food” özelliğinde olduğu gibi Facebook Local’dan sipariş veremiyorsunuz ancak restoranların işletme sayfaları bazen Grubhub gibi bir üçüncü parti üzerinden sipariş vermeniz mümkün.