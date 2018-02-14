Facebook kullanıcılarını böyle izliyor!

Facebook, VPN bağlantısıyla internette anonim olarak gezinti yapmayı sağlayan Onavo'nun Protect uygulamasını, bundan tam 5 yıl önce satın almış, fiilen harekete geçirmişti. Şimdilerde ise Facebook'un bu uygulama sayesinde Facebook'a telefondan giren kullanıcıların verilerini izleyebildiği, hatta verileri toplayabildiği konusu gündeme geldi.

Onavo, İsrail merkezli bir güvenlik şirketi. Kullanıcılara VPN veya sanal bir özel ağ hizmeti sunuyor. Tüm güvenlik koşullarını da ekledikten sonra bir Wi-Fi ağı içerisinde gizli olarak dolaşımı sağlıyor. Facebook ise kullanıcıların, çevrimiçi olmamasına rağmen, çevrimiçi olduğu durumlarda neler yaptığını görebiliyor. Şirket ayrıca, Twitter ve Snap gibi rakiplerinin de ne tür uygulamalar yaptığını görebiliyor. Bu uygulama, 33 milyon kişi tarafından indirilmiş ve bu verinin %62'sini Android kullanıcıları, %38'ini ise iOS kullanıcıları kapsıyor. Ek bilgi olarak Facebook'un, topladığı bu verilerle, ürün ve hizmet geliştireceği biliniyor.