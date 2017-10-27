Facebook kullandığınız ekranı ikiye bölecek!

Facebook ekranları ikiye bölmek için düğmeye bastı. Henüz 6 ülkede test edilen ve kullanıma sunulmayan bu özellik kullanıcılara ne fayda sağlayacağı sorusuna gelince... Yeni özellik ile kullanıcıların görüntülediği içerik akışları arkadaş listelerinde olan kişilerden gelenler ve beğendiği sayfalardan gelenler olarak ikiye ayrılacak.



Facebook'un Haber Akışı yani News Feed'i ikiye bölmesiyle birlikte hesabı olan kurumların paylaşımlarını arkadaşlardan gelen gönderiler arasında göstermek için Facebook'a para ödemesi gerekecek. Bu yeni özelliğin testleri Bolivya, Kamboçya, Guatemala, Sırbistan, Slovakya ve Sri Lanka'da devam ediyor.







Söz konusu özelliğin Facebook'a ne zaman entegre edileceğine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak büyük olasılık 2018 başlarında kullanıcılar bu özellikle tanışmış olacak.