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Facebook hisseleri fena çakıldı

Hürriyet Haber
12.01.2018 - 18:46 | Son Güncelleme:

Facebook'un iki hafta içinde yenileneceği ve Haber Kaynağı'nın tamamen değişeceğini açıklamasının ardından hisseleri hissedilir derecede düştü; yüzde 6 değer kaybı yaşadı.

Facebook bugün Haber Kaynağı sıralamasında değişiklikler yaptığını açıkladı. Bu yeni güncelleme ile Facebook, insanların arkadaşlarıyla paylaşmak isteyeceği gönderileri tahmin edip akışın daha üst sıralarında konumlandıracak.
 
Bunun yanı sıra Haber Kaynağı değerleri ile uyumlu olarak, insanların Facebook üzerinde geçirdikleri zamanı anlamlı kılmak adına aile ve arkadaşların gönderileri, genel içeriklere göre öncelik kazanacak.

Ancak açıklama yatarımcılar tarafından olumlu karşılanmadı. ABD borsasında güne yüzde 6'ya varan düşüşle başlayan Facebook hisseleri TSİ 18.09 itibarıyla günlük bazda yüzde 4 düşüşle 180 dolardan işlem görüyor.

Facebook'un yeni güncellemesi ile aile ve arkadaşların paylaşımları ve konuşmaları tetikleyen gönderileri daha çok gösterilecek, buna karşın yayıncılar ve kurumların video ve diğer gönderileri gibi genel içerikler daha az gösterilecek.
 
Kullanıcıların yayıncı ve kurumlardan gelecek videoları daha az görecek olmaları, yatırımcıları şirketin reklam gelirlerinin düşebileceği yönünde endişelendirdiğinden hisselerin düştüğü belirtiliyor.

Etiketler: hisse
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