Facebook hisseleri çakıldı

Facebook bugün açıkladığı güncelleme ile insanlara önemsedikleri kişilerle daha fazla etkileşim fırsatı sunabilmek için Haber Kaynağı sıralamasında değişiklikler yaptığını açıkladı.

Bu yeni güncelleme ile Facebook, insanların arkadaşlarıyla paylaşmak isteyeceği gönderileri tahmin edip akışın daha üst sıralarında konumlandıracak.

Bunun yanı sıra Haber Kaynağı değerleri ile uyumlu olarak, insanların Facebook üzerinde geçirdikleri zamanı anlamlı kılmak adına aile ve arkadaşların gönderileri, genel içeriklere göre öncelik kazanacak.

'REKLAM GELİRLERİ DÜŞER Mİ' ENDİŞESİ

Facebook'un yaptığı bu güncelleme kullanıcılar açısından olumlu görünüyor. Çünkü Facebook, aile ve arkadaşların paylaşımları ile konuşmaları tetikleyen gönderileri daha çok gösterecek, buna karşın yayıncılar ve kurumların video ve diğer gönderileri gibi genel içerikleri daha az gösterecek.

İşte piyasa da bu kısma tepki verdi. Kullanıcıların yayıncı ve kurumlardan gelecek videoları daha az görecek olmaları, yatırımcıları şirketin reklam gelirlerinin düşebileceği yönünde endişelendirdi. Bunun sonucunda da hisseler açılışın ardından yüzde 6'ya varan düşüş yaşadı.