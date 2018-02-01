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Facebook hesabına her gün girmeyenlerin başı dertte!

Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
01.02.2018 - 10:29 | Son Güncelleme:

Facebook hesabınıza sık sık girmiyor musunuz? Ya da Facebook hesabınızı bir süreliğine kapattınız mı? O halde Facebook'un size karşı nasıl agresif hale geldiğinin de farkındasınızdır. İşte Facebook'un hesaplarına sık sık girmeyenlere yaptığı dolaylı 'işkence'...

Facebook, 1.4 milyar aylık aktif kullanıcıya sahip ve bu kitle her geçen gün biraz daha büyüyor. Ancak Facebook hesabını aktif olarak kullanmayan ve hesabını kapatanlar da var. Peki Facebook bu pasif olan kullanıcılarını tekrar kazanmak için neler yapıyor dersiniz? Facebook hesabına her gün girmeyenlerin başı dertte

Facebook'a bir süre girmezseniz, e-posta adresinize ilgili ya da ilgisiz e-postalar düşmeye başlıyor. Örneğin 'Facebook'a giriş yaparken sorun yaşadığın anlaşılıyor, giriş yapmak için tıklayın" gibi kullanıcıları tekrar hesabına sokacak mesajlar gönderiliyor. Siz gerçekte böyle bir sorun yaşamıyor olsanız da Facebook bu mesaj üzerinden sizi çekmeye çalışıyor. Ancak tek yapılan bu değil elbette. Bir diğer yöntem ise "Birisi hesabınıza girmeye çalışmış, giriş yapmak için tıklayın." mesajı... 

Kullanıcılar bu mesajla biraz tedirgin olup hesaplarına hemen girmeye çalışıyorlar. Bu da pasif görünen kullanıcının hesabına giriş yapmasını sağlıyor. Bunun dışında Facebook, e-posta adresinize hesabınızda bulunan arkadaş listesindeki bazı aktiviteleri sizle paylaşarak kullanıcıları yine sitenin içine çekmeye çalışıyor.

Facebook'un bu şekilde kaç kullanıcısını tekrar kazandığı bilinmez; ancak pek çok kullanıcı için de bu durumun oldukça itici olduğu muhakkak.

Etiketler: facebook , sosyal medya , internet
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