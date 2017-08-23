Facebook neden açılmıyor? Facebook çöktü mü?

Sosyal mecralar arasında en çok kullanılan araçlardan biri olan Facebook'a bazı ülkelerden giriş yapılamıyor. Durumun neden kaynaklandığı henüz belli olmazken, Türkiye'den Facebook'a bazı kullanıcıların giremediği görülüyor. Peki Facebook çöktü mü? İşte detaylar

Twitter'dan konu hakkında mesaj atan kullanıcılar Facebook'un şuan itibari ile çöktüğünü söylüyorlar. Sosyal paylaşım ağı Facebook'a Türkiye dahil birçok ülkeden erişim sağlanamıyor. Milyarlarca kişinin kullandığı sosyal paylaşım ağı Facebook'a Türkiye ve birçok ülkede erişim sağlanamıyor.

Öte yandan birçok kullanıcı da Facebook'un sayfa yenilendiği takdirde açıldığını iddia ediyor.

Twitter'da konuyla ilgili yapılan bazı paylaşımlar;

Besim Ali‏ facebook uçtu. geçmiş olsun.

Fatih Kızar‏ Hayırdır? @facebook

Derin Kuvvetler‏ @googlechrome @facebook 'u engellemiş :)

byzmnds‏ #facebook bozulmuş.

medusa‏ @rukiltir Facebook a ne oldu