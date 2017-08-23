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    Facebook neden açılmıyor? Facebook çöktü mü?

    Hürriyet Haber
    23 Ağustos 2017 - 14:56Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 15:14

    Facebook'a girmek için tarayıcılarını açan birçok kişi, büyük bir sürprizle karşılaştı. Sosyal ağa giriş yapmak için hamlede bulunan kullanıcılar 'Bu siteye ulaşılamıyor' hatasıyla karşılaştı. Bu durum kullanıcılar tarafından bir diğer sosyal paylaşım ağı Twitter'da 'Facebook çöktü mü?' paylaşımlarına neden oldu. İşte, Facebook'un son durumu hakkında bazı bilgiler

    Sosyal mecralar arasında en çok kullanılan araçlardan biri olan Facebook'a bazı ülkelerden giriş yapılamıyor. Durumun neden kaynaklandığı henüz belli olmazken, Türkiye'den Facebook'a bazı kullanıcıların giremediği görülüyor. Peki Facebook çöktü mü? İşte detaylar

    Twitter'dan konu hakkında mesaj atan kullanıcılar Facebook'un şuan itibari ile çöktüğünü söylüyorlar. Sosyal paylaşım ağı Facebook'a Türkiye dahil birçok ülkeden erişim sağlanamıyor. Milyarlarca kişinin kullandığı sosyal paylaşım ağı Facebook'a Türkiye ve birçok ülkede erişim sağlanamıyor.

    Öte yandan birçok kullanıcı da Facebook'un sayfa yenilendiği takdirde açıldığını iddia ediyor.

    Twitter'da konuyla ilgili yapılan bazı paylaşımlar;

    Besim Ali‏ facebook uçtu. geçmiş olsun.

    Fatih Kızar‏ Hayırdır? @facebook

    Derin Kuvvetler‏ @googlechrome @facebook 'u engellemiş :)

    byzmnds‏ #facebook bozulmuş.

    medusa‏ @rukiltir Facebook a ne oldu

     
    Etiketler: facebook , sosyal medya , facebook çöktü mü
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