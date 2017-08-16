Facebook Çin yasağını gizliden gizliye böyle aşıyor!

Facebook, 2009'dan beri Çin'de kapatılmış durumda, ama bu onu bir şeyler yapmaktan tamamen alıkoymuyor. New York Times'ın keşfettiğine göre Facebook, Çin'de "gizli" bir fotoğraf paylaşma uygulaması yayınladı. Colorful Balloons ismindeki uygulama, firmanın kendi Moments uygulamasıyla neredeyse tamamen aynı işlevlere sahip, ama bu adı hiçbir yerinde kullanmıyor çünkü kullanırsa yasaklanma ihtimali çok yüksek.

Görünüşe bakılırsa uygulama, Çinli kullanıcıların nasıl içerik paylaştığını ölçmeye yönelik bir girişim.

Facebook, Times'a yaptığı açıklamada Colorful Balloons ile alakasını ne açıkça doğruluyor, ne de reddediyor. Ama, görünürdeki geliştirici firmanın yöneticisi Zhang Jingmei'nin Facebook ve Çinli görevliler arasındaki en az bir tane önemli görüşmeye katıldığı biliniyor. Onun bir Facebook danışmanı veya çalışanı olma ihtimali yüksek.

Çin'in denetleyicilerinin bu uygulamadan haberinin olup olmadığı, hatta uygulamanın arkasında kimin olduğu kesin değil ve bu bir problem olabilir. Uygulama yerel sansür kurallarına uysa da, Facebook'un hükumetin arkasından iş çevirmesi Çin'in hoşuna gitmeyebilir. Bu da bölgede giderek azalan şansının tamamen ortadan kalkmasına neden olabilir.



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