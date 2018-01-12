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Facebook tamamen değişiyor! İki hafta içinde...

BBC Türkçe
12.01.2018 - 08:49 | Son Güncelleme:

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, yakın bir zaman içinde sitenin "daha az reklam, haber ve tanıtım içerecek şekilde" önemli bir değişim geçireceğini açıkladı.

Zuckerberg bu tür içerikler yerine, ön sayfada daha fazla, "aile ve arkadaş kaynaklı" içerik ve paylaşımların görüneceğini söyledi.

Teknoloji devi, kullanıcı odaklı bu değişimden birçok kurumun "takipçilerle etkileşim anlamında" etkileceğini de doğruladı.

Konu ile ilgili Facebook sayfasından bir paylaşımda bulunan Zuckerberg şunları kaydetti:

"Kullanıcılardan, genel içeriklerin yani reklam, haber ve tanıtımların, haber kaynağı sayfasındaki özel paylaşımları görünmez yaptığı yönünde bildirimler aldık.

"Verdiğimiz hizmetin yalnızca eğlence amaçlı olmaması aynı zamanda insanların mutluluğuna odaklı olmasının sorumluluğunu hissediyoruz.

"Pasif bir şekilde makale okumak ya da video izlemek, her ne kadar aydınlatıcı ve eğlendirici olsalar da, kişi için iyi olmayabilir. Bu nedenle Facebook'u nasıl kurguladığımız konusunda önemli bir değişikliğe gidiyoruz"

Birkaç hafta içinde devreye girecek

Zuckerberg, uygulamaya konulacak değişimle, "insanların sitede zaman geçirme süresinin azalacağını ama bu zamanın kalitesinin artacağını düşündüğünü" de açıkladı.

Yapılan açıklamada, değişimin birkaç hafta içinde devreye gireceği de belirtildi.

33 yaşındaki Zuckerberg, 2018 yılına ilişkin hedefini açıkladığı paylaşımda "Facebook'taki sorunları çözmek" istediğini belirtmişti.

Zuckerberg, Facebook topluluğunu, ulus devletlerin müdahelelerinden korumak için çalışacağını da söylemişti.

Uzmanlar aralarında Rusya'nın da bulunduğu bazı ülkelerin sosyal medyadaki içerikleri çıkarları doğrultusunda yönlendirdiği analizini yapıyor. 

Peki yeni haber kaynağı sayfası neye benzeyecek?

Harvard Üniversitesi'nden Laura Hazard Owen, "Bunun büyük bir değişim olduğu kesin" diyor.

Owen, değişimin haber organizasyonlarını ve yayıncıları ciddi şekilde etkileyeceğini belirterek, "Haber kaynağı sayfasında daha az haber göreceğiz" şeklinde konuştu.

Değiştirilecek algoritmanın çeşitli gruplarda öne çıkan ve çok yorum yapılan paylaşımları öne çıkarabileceği de yorumlanıyor.

BBC'nin Kuzey Amerika teknoloji muhabiri Dave Lee ise, Zuckerberg'in uzun zamandır uyguladığı "değişimin amacı etkileşimi artırmak olmalıdır" inancından vazgeçtiği yorumunu yaptı.

Lee, sahte haber skandalları ve "tık tuzağı" içeriklerin öne çıktığı ile 2017 yılında, Zuckerberg'in "her etkileşimin iyi etkileşim olmadığını" anladığını da değerlendirdi.

Etiketler: sosyal medya , mark zuckerberg
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