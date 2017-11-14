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    Facebook 'beğen' butonu kaldırılıyor!

    Hürriyet Haber
    14.11.2017 - 07:06 | Son Güncelleme:

    Sosyal medya devi Facebook, kuruluşundan bu yana üzerinde barındırdığı 'beğen' butonunu 'kısmen' kaldırmaya karar verdi. Geliştiricilere 2018 yılı itibariyle 'beğen' butonunu saklayacak olan şirket tarih de verdi: 6 Şubat 2018... Peki 'beğen' butonunun kaldırılması ne anlama geliyor? Herkesi ilgilendiriyor mu?

    Facebook'a uzun bir süre 'beğenmeme' yani 'dislike' butonunun gelme ihtimali konuşuluyordu; ancak sosyal medya çevresinde huzursuzluk yaratabilecek böyle bir butona elbette Facebook izin vermedi; onun yerine kullanıcıların duygularını daha rahat ifade edebileceği emojiler geldi. Kullanıcılar artık sadece 'beğen'mek zorunda kalmıyor, aynı zamanda kahkaha atabiliyor ya da göz yaşı döküp sinirlenebiliyordu. 

    Facebook beğen butonu kaldırılıyor

    Son gelen haberler ise Facebook'un özellikle de şirketlerin Facebook sayfalarını yakından ilgilendiren radikal bir değişimi gösteriyor. Facebook'un verdiği tarihe göre 6 Şubat'tan itibaren 'beğen' butonu kaldırılıyor. Bu tarihten itibaren, 3. parti yazılım geliştiricileri Facebook’un like butonu yerine kendi geliştirecekleri butonlar ile uygulamalar üzerinden Facebook Pages sayfasına yönlendirme yapabilecek.

    Native “Like” butonunun ardından, Facebook tarafından yapılan bir diğer dikkat çekici hamle ise uygulama daveti oldu. 2015 yılının Mart ayından bu yana kullanımda olan uygulamaya davet sistemi de kaldırılıyor. Uygulamaların organik büyümeleri için kullanılan bu özelliğin, pazarlamadaki “Word of Mouth” kadar etkili olmadığı gözlemlendi.

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    Etiketler: internet
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