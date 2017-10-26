Facebook 4K çözünürlüğüne geçiyor, yeni dönem başlıyor!

Günümüzde birçok amiral gemisi ve orta sınıf akıllı telefonun kamerası 4K video çekimi yapabilecek kapasiteye sahip. Hal böyle olunca da sosyal medya sitelerinin 4K video oynatmayı desteklemek için belirli altyapı çalışmaları yapmaları gerekiyor. YouTube'dan sonra şimdi Facebook da 4K video yükleme ve 2160p UHD-1 Ultra Yüksek Çözünürlüklü Televizyon standardı ile izleme testi yapmaya başladı.



TechCrunch'ta yazana ve Facebook'un da doğruladığına göre, Facebook, 2160p UHD-1 standardını destekleyen Ultra-High-Resolution video yüklemelerini test ediyor. Sitede yazana göre, bazı profiller için 4K izleme ve yükleme fonksiyonu da açılmış.





Artık zamanı gelmişti, çünkü YouTube 2010 kadar eski bir süreden beri 4K videolar üzerinde uğraşıyor, geçen sene de 4K canlı akış özelliğini başlatmıştı. Hatta, Facebook'un kendisi dahi canlı 360 videolarında 4K çözünürlüğü zaten destekliyordu. Daha yüksek çözünürlüğe geçiş Facebook için çok mantıklı çünkü Watch sekmesi için yirmiden fazla orijinal dizi geliyor. Daha fazla tüketici 4K ve üzeri televizyonları aldıkça, bilgisayar ekranlarında da benzerini görmek isteyecekler.