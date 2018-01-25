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    Fabrika alev alev yandı; 2 işçi son anda kurtarıldı

    Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)
    25.01.2018 - 14:07 | Son Güncelleme:

    Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. 4 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın yaklmaşık 3 saatte kontrol altına alınırken, fabrikadaki 2 işçi,ekipler tarafından son anda kurtarıldı.

    Karacabey-Bandırma karayolu üzerinde faaliyet gösteren Fırat Berak’a ait olduğu öğrenilen palet fabrikasındasaat 02.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın anında fabrika içerisinde yatılı kalan 2 işçi itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. Dumandan etkilenen işçiler sevk edilen 112 Acil Servis ekibi tarafından Karacabey Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

    Yaklaşık 3 saat süren söndürme çalışmalarına 4 itfaiye aracı katıldı. Palet fabrikası kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri rüzgarın da etkisiyle yükselen alevleri kontrol altına almakta güçlük çekti. Alevlerin fabrikanın yakınında bulunan benzin istasyonuna sıçramadan kontrol altına alınması olası bir faciayı önledi. Yangın haberini alan fabrika sahibi ve yakınları da söndürme çalışmalarına yardım ederek, alevlerden etkilenmemesi için paletleri uzaklaştırdılar. Olay yerine gelen Karacabey İlçe Emniyet Müdürü Arif Günal çalışmaları yakından izledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

    Etiketler: Bursa , son dakika
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