Volkan, Volkan, Josico, Ali Bilgin, Emre, Edu, Gökçek, Carlos, Uğur, Deniz, Selçuk, Yasin, Burak, Gürhan, İlhan, Can...
Orda ne var?
Pele, Hulk, King Kong, Godzilla, Gonzalez, Gomez, Gömez, T-rex.
Şimdi yukarının vücut kütle endeksini çarpıyorum, topluyorum, karesini alıyorum.
Aşağıdakine bölüyorum, sıfır diyor.
IQ’ları topluyorum, kübünü alıyorum, bölüyorum..
Emrah Öner yazıyor
Teknik, taktik, kondisyon, kimya, ruh, profesyonellik, iş ahlakı, saç, baş, boğazlı kaleci kazaklı atkı...
Bunları çarpıyorum.
Bir de yer çarpıyor.
Çeyrek finalden Zico ve Aurelio’yu çıkartıyorum 2 puan yazıyor.
Kezman’ı ekliyorum gene 2 yazıyor.
Kemal’i ekliyorum gene 2 diyor.
Bir bakıyorum esas 2 katsayı eksik...
Maldonado ve integrali Alex orda duruyor.
İkisini alıyorum, çarpıyorum.
Maldonado çarpı Aleks eşittir Fenerbahçe diyor.
Doğru mu diye kontrol ediyorum, hesap makinasına bakıyorum..
“skippe git adamın asabını bozma sabah sabah” yazıyor.
Zaten Skippe de sanırım gidiyor.
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Not : Bu arada okuyucularımdan mektuplar gelmeye devam ediyor.
Çemişgezek’ten Serter Atılgan ve Kars Merkez’den Önder Olcay geçen haftaki yazımda o faulü atan basketçinin Ülker’den Charles Schakleford olduğunu hatırlattılar. 3 sayılık bir özür...