F.Bahçe'de büyük kavga! Koç'tan zehir zemberek sözler...

Ali Koç'un kürsüde söyledikleri akabinden kürsüye çıkan Şekip Mosturoğlu salonda buz etkisi yaratn sözler kullandı. Mosturoğlu'nun sözlerinin akabinde tekrar kürsüye çıkan Ali Koç ise Mosturoğlu'na sert yanıtlar verdi.

Şekip Mosturoğlu'nun “Ali (Koç) bey, rica ediyorum; sponsorlu hesaplar, paralı twitter hesapları bunları kapattırın. Bunları sizin adınıza kim yapıyorsa size iyilik yapmıyor. Anamıza avradımıza küfrediyorlar… Ayrıca aynı noktadayım dediniz. Habertürk'te programa katıldığınızda 'Gözümün üstünde kaşım var, şahsi sevdam aileme zarar verecek' derken ne düşünüyordunuz? Şahsi davam benim aileme zarar verdi Ali Bey, ama ben hala devam ettim, düşmedim. Hep buradaydım.” sözüne cevap veren Ali Koç, keskin bir ifadeyle şöyle konuştu:

"SİZ BU FAKE İŞLERİNİ DAHA İYİ BİLİRSİNİZ"

Sayın Şekip Mosturoğlu, sen beni çok iyi tanırsın. Benim içim dışım bir. Söylenecek şeyleri üçüncü şahıslara söyletmem. Bana 'Hesapları kapatın' diyorsunuz. Şu odadaki bütün insanların içinde, söylediğini en iyi bilen sensin. Sakın ha bir daha beni fake hesaplarla itham etmeyin. Çünkü siz (Şekip Mosturoğlu) bu işleri benden çok daha iyi biliyorsunuz

"YA ÇİFT KİŞİLİĞİNİZ VAR..."

Gözlerinizin içine bakarak söylüyorum Şekip Bey. Kulüpte yoğun bir şekilde yeni üye kazandırma konusunda bir çalışma yok diyorsanız ya çift kişiliğiniz var ya da başka bir şey. Kulübe üye kazandırma konularını basının önünde söylemekten utanıyorum. Üye yapmak için 5 yılı geçmiş kongre üyelerimizin aile fertlerine odaklanıyorsunuz. Yok diyorsanız sizin haberiniz yok demeyeceğim çünkü bu konuda en çok çalışanlardan biri sizsiniz Şekip Bey.

Ben personelim oyunu satar demiyorum. Ama personel bu kadar seçim ortamına sokulursa asıl burada sapla samanı karıştırıyoruz. Ne gerek var bunlara, ailenin 2 bin liraya üye yapılmasına. Personellerimizi kulübün seçim yarışının dışında tutmamız lazım. İşini yapan personeller bu kulübe hizmet etmeye devam eder. Onları taraf seçmeye zorlamamalıyız.

"AYIP YAHU AYIP!"

Gözümüzün üstünde kaşımız varken, aslında 'O zaman kaçtın, şimdi niye döndün' demek istiyordun. Ben kaçmadım. Sen değil misin ailene, çocuğuna nasıl sahip çıktığımı anlatan? 3 Temmuz'dan sonra kaçtığımı ima etmeniz... Ayıp ya. Sakın ha sakın benim 3 Temmuz'dan sonra kaçtığımı ima etmeyin. Asıl vefasızlık budur. Ayrıldıktan sonra da elimden geleni yapmaya çalıştım. Sonra şartlar değişti, aday oldum.