F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş... Bu listede kimler yok ki!

ESpor'a adım atan ilk kulüp Beşiktaş oldu. Onların ardından sırasıyla Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri de bu dünyadaki yerlerini aldı. Avrupa'nın dev futbol kulüpleri de yatırım alanlarını bu sektöre kaydırmaya başladı. Katar sermayeli Manchester City ve Paris Saint Germain yaptıkları yatırımlar ve flaş transferlerle ESpor'a hızlı giriş yapan kulüpler arasında yer alıyor.
ESPOR TAKIMLARI OLAN DEVLER
TÜRKİYE: BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE, GALATASARAY
İNGİLTERE: WEST HAM UNİTED, MANCHESTER CİTY
İSPANYA: VALENCİA
FRANSA: MONACO, LYON, NANTES, PSG
ALMANYA: SCHALKE 04, WOLFSBURG
İTALYA: SAMPDORİA
HOLLANDA: PSV, AJAX
PORTEKİZ: SPORTİNG LİZBON
BREZİLYA: SANTOS
RUSYA: DİNAMO MOSKOVA, FC UFA