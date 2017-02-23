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F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş... Bu listede kimler yok ki!

ESpor dünyasındaki potansiyele Türkiye’deki kulüpler de kayıtsız kalamadı.

Hürriyet Haber
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ESpor'a adım atan ilk kulüp Beşiktaş oldu. Onların ardından sırasıyla Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri de bu dünyadaki yerlerini aldı. Avrupa'nın dev futbol kulüpleri de yatırım alanlarını bu sektöre kaydırmaya başladı. Katar sermayeli Manchester City ve Paris Saint Germain yaptıkları yatırımlar ve flaş transferlerle ESpor'a hızlı giriş yapan kulüpler arasında yer alıyor.

ESPOR TAKIMLARI OLAN DEVLER

TÜRKİYE: BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE, GALATASARAY

İNGİLTERE: WEST HAM UNİTED, MANCHESTER CİTY

İSPANYA: VALENCİA

FRANSA: MONACO, LYON, NANTES, PSG

ALMANYA: SCHALKE 04, WOLFSBURG

İTALYA: SAMPDORİA

HOLLANDA: PSV, AJAX

PORTEKİZ: SPORTİNG LİZBON

BREZİLYA: SANTOS

RUSYA: DİNAMO MOSKOVA, FC UFA

GALATASARAYFENERBAHÇEBeşiktaşESpor
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