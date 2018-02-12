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    F-16’nın yerini alacak

    AA
    12.02.2018 - 21:31 | Son Güncelleme:

    MİLLİ Muharip Uçak (MMU) Projesi’nin ön tasarım sürecinde görev alacak ekiplerin oluşturulması için mühendis seferberliği yaşanıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) ana yükleniciliğinde gerçekleştirilen projeyle, Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan ve 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması düşünülen F-16 savaş uçaklarının yerini alabilecek, yurtiçi imkân ve kabiliyetlerle tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanıyor.

    BİNLERCE MÜHENDİS

    Ürün ve teknoloji geliştirme ağırlığıyla Türkiye'nin en büyük ve zorlu Ar-Ge projesi olan MMU Projesi için binlerle ifade edilen mühendisin görev almasına ihtiyaç duyuluyor. Bu alandaki nitelikli işgücünün yetiştirilmesi ve projeye hızlı adaptasyonu için üniversitelerle işbirliği yapan TAI, projenin kritik Dönem-I, Aşama-I (Ön tasarım) kısmında projede görev alabilecek tecrübe ve uzmanlık sahibi mühendisler için Türkiye'nin önde gelen teknoloji geliştirme bölgelerinin kapısını çaldı. TAI, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren firmalara, mevcut işlerini aksatmayacak şekilde süresi ve takvimi karşılıklı belirlenecek bir model önerdi. 1.5-2 yıl sürmesi planlanan işbirliği kapsamında firmalarda çalışan, alanında derinlemesine ve özel bilgiye sahip mühendisler, ihtiyaç duyulan alanlara yönelik kurulan ürün takımlarına dahil edilecek. Oluşturulacak entegre ürün takımları, projenin başlangıcında bilinen veya yol alırken ortaya çıkabilecek sorunların çözümünde görevler üstlenecek. Uçağın kritik ön tasarım sürecinde görev alacak mühendisler, kendi firmaları ve ekosistemlerine taşıyacakları bilgilerle uçakta kullanılan milli sistem ve çözümlerin sayısının arttırılmasını da sağlayacak. 

    Etiketler: gazetehaberleri , f16 , uçak , son dakika
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