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    'F-16'ları düşman olarak görüyor'

      Engin ÖZMEN - Ali Can ZERAY / DHA
    30.12.2017 - 00:35 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il binasının açılışına katılmak için gittiği Kırklareli’nde, partililer tarafından Babaeski gişelerinde konvoyla karşılandı.

    Akşener, parti binası önünde ise kadınların davul-zurna eşliğindeki halayıyla karşılandı. Akşener, sağanak altında toplananlara seslenmeden önce üç beyaz güvercini öperek saldı.

    Konuşmasında Rusya ile yapılan S-400 füze sistemleri anlaşmasını eleştiren Akşener şunları söyledi: “Sayın Erdoğan’a sesleniyorum. Elinde megafonla bağırarak, çağırarak dış politika yapılmaz. Rusya’dan S-400’ler alıyorsunuz, yahu sizin uçaklarınızı onlar tanımıyor. O füzeleri nerede kullanacaksınız kardeş? Senin F-16’larını onlar tanımıyor, onlar F-16’ları düşman uçağı olarak görüyor. Koyacaksın bir depoya çürüyecekler. Efendim gittin Amerika’ya ‘Ey Trump’ yaptın, yaptın, gittin 11 milyar dolarlık uçak satın aldın.”

    Etiketler: Meral Akşener , gazetehaberleri
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