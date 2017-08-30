F-16 için eğitmen formülü aranıyor

Bir yılı aşkın süre içinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan ihraç edilenlerin sayısı 1752’yi buldu. Açıklanan resmi rakamlar, ihraç edilen havacıların 300 ile 350’sinin savaş pilotu olduğunu ortaya koyuyor.

ABD’DEN PAKİSTAN’A VETO

Türkiye’nin savaş uçağı filosunun çoğunluğunu 240 uçak ile Amerikan Lockheed Martin firması tarafından üretilen F-16’lar oluşturuyor. Darbe girişimi sırasında 25 darbeci pilot F-16’larla uçmuş, bu pilotların 11’i de bizzat kritik noktaları bombalamıştı. Hava Kuvvetleri içinde yapılan FETÖ temizliği sonucu 1/1.5 olması gereken koltuk sayısı/pilot sayısı oranı Türkiye’de 1/0.8’e düşmüştü. TSK’dan ayrılan pilotların geri dönüşü gibi tedbirlere yoğunlaşan hükümet, yeni savaş pilotları yetiştirmek için yurtdışında F-16 eğitmeni arıyor. Türkiye’nin arayışına tek olumlu yanıt Pakistan’dan geldi.

Ancak Pakistanlı F-16 pilot eğitmenlerinin Türkiye’ye getirilmesine ABD itiraz etti. Zira F-16’ların da aralarında bulunduğu Amerika menşeili teçhizatın üçüncü ülkeler arasındaki alım satımı, bakım onarımı ya da teçhizata ilişkin eğitim Washington’ın onayına bağlı.

WASHINGTON: GÖNDERİN EĞİTELİM

Washington’ın Pakistanlı eğitmenlere vetosu üzerine Ankara, ‘O halde siz gönderin’ teklifini yineledi. Hürriyet’in edindiği bilgiye göre, Pentagon’dan bu teklife de olumsuz yanıt geldi. Ankara’ya verilen yanıt ‘Yurtdışında pilot eğitilmesine ilişkin bir programımız yok. F-16 pilotlarınızı ABD’ye gönderirseniz burada eğitiriz’ oldu. Ancak Türk tarafının yeni pilotların eğitiminin Türkiye’deki üslerde ve kendi coğrafyasının koşullarında verilmesi konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi. ABD yönetiminin Türkiye’ye F-16 eğitmeni gönderme konusundaki isteksizliğinin arkasında kendi savaş pilotlarının önemli bölümünün şu an Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ’a karşı savaşta aktif görevde olması var.