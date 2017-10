Ezo Sarıcı başarıdan başarıya koşuyor

HATFIELD House Chamber Music Festivali’nde konser veren Ezo Sarıcı’ya İngiltere’nin en iyi müzik konservatuarından Purcell School’un Yaylı Çalgılar Orkestrası eşlik etti. İngiltere’deki özel yeteneğe sahip gençleri destelemek için çalışan Future Talent adlı vakfın özel davetlisi olarak Hatfield House’daki Queens Hall’de sahneye çıkan Sarıcı, kemandaki teknik hakimiyetiyle dikkat çekti. Sarıcı, konser sonunda ayakta alkışlandı.

Ünlü müzisyen çift Sedat-Suzan Sarıcı’nın kızı olan Ezo Sarıcı, henüz 12 yaşındayken de 8 Nisan 2014’de New Virtuosi 5th Anniversary Gala Concert kapsamında Royal College of Music-Amaryllis Fleming Concert Hall’de aynı konçertonun İlkbahar Bölümünü de solo olarak icra etmişti.

ÖZEL DAVET ALIYOR

Müzik alanında küçük yaşlarında elde ettiği başarılarıyla tanınan genç kemancı Ezo Sarıcı, 25 Ağustos Cuma akşamı ise South London Youth Orchestra’nın başkemancısı olarak sahnedeydi.

Senfonik eserlerdeki solo keman bölümlerinden sorumlu, orkestradaki hızlı algılamada deneyimli, nota okumada kesin değerlendirme gücüne sahip müzisyenlere verilen liderlik (başkemancı- concertmaster) göreviyle özel olarak davet edilen Ezo Sarıcı, henüz 10 yaşında iken yine South London Youth Orchestra’nın Second Orchestra’sını da aynı görevle yönetmişti.

İki yıl önce Marlow Music Festival’indeki yarışmada birinci Sarıcı, aynı yarışmada Most Ourstanding String Player ve Most Commited Performer ödüllerine de layık görülmüştü. Marlow’daki ilk resitali sonrasında ‘Marlow tarihinde resital veren müzisyenler arasında en yüksek performansı sergileyen genç yetenek’ olarak değerlendirilmiş ve ‘doğuştan yorumcu’ övgüsüyle haberlerde de yer almıştı.

USTALIK KURSU

Her yıl dünyanın dört bir tarafından davet edilen genç virtüozler için düzenlenen International Violin Master Course adlı kursa da katılan Ezo Sarıcı, İtalya’nın Palmanova kentindeki özel konserde de yer aldı.

Ustalık kursu çerçeversinde hazırlanan özel eğitim programı kapsamında İtalya’nın müzik eğitimi ve konservatuarlarıyla tanınan Duino bölgesinde gerçekleşen bu yıl ki Uluslararası Keman Ustalık Kursu Profesör Ani Schnarch yönetiminde sürdürüldü.

Accademia Musicale Citta Di Palmanova’nın sponsorluğuyla 18 Ağustos akşamı düzenlenen konserde ise George Enescu’nun keman için özel olarak bestelenen Ballade (op. 4) adlı eserini büyük bir duygusallıkla yorumladı. Sarıcı’ya piyanoda klasik müziğin saygın ismi piyanist Evgenia Lakernik eşlik etti.

Hatfield House Chamber Music Festivali kapsamındaki konserinde Ezo Sarıcı’ya İngiltere’nin en iyi müzik konservatuarından biri olan Purcell School’un Yaylı Çalgılar Orkestrası eşlik etti.

KONSER PROGRAMI

16 Kasım Perşembe günü için ikinci resitali için Marlow’a davet edilen Sarıcı, Bach, Beethoven, Enescu ve Saint-Saens gibi bestecilerin keman için yazılmış eserlerinden örnekler sunacak.

30 Kasım Perşembe günü ise Katharine, Duchess of Kent’in düzenlediği özel konsere davet edilen Sarıcı, Future Talent’in genç yetenekleriyle sahneye çıkacak. Mayfair’deki tarihi konser salonu St George’s Hanover Square’daki konserde final müzisyeni olarak yer alacak.