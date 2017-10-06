Ezgi Sertel’le Kadınlar Bilir teve 2’de başlıyor!



Kadına dair ne varsa konuşulacak olan programda Ezgi Sertel ve arkadaşları, uzman konuklar eşliğinde hem keyifli bir sohbet gerçekleştirecek hem de izleyicileri bilgilendirecek.

Ezgi Sertel’le Kadınlar Bilir ise pazartesiden itibaren hafta içi her gün saat 14.00’de teve 2’de!