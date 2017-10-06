Ezgi hocadan gelecek iyi haberi bekliyorlar

Fatih, Balat’ta bulunan özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan Ezgi Tarakçı, Çarşamba günü seyir halinde olan otomobilinin içinde kalp krizi geçirmiş, ardından direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde bulunan araçlara çarparak ilerlemiş, yol kenarında bulunan bir kafede çalışan Özgür G.’ye çarparak durabilmişti. Kazayı görerek yardıma koşan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verirken, olay yerine gelen ekipler ise yaralı Ezgi Tarakçı ve Özgür G.’yi hastaneye kaldırarak tedavi altına almıştı.

Sağlık ekipleri tarafından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Ezgi Tarakçı, yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen genç öğretim görevlisini aile yakınları ve okul arkadaşları hastanede yalnız bırakmadı. Hastanede bekleyişlerini sürdüren aile yakınları gelecek iyi bir haberi bekliyor.

Tarakçı’nın kayınvalidesi Name Tarakçı, "Bugün daha iyi. İnşallah daha iyi olacak"’ diyerek umutlarını koruduklarını ifade etti. Tarakçı'nın pazartesi gününe kadar yoğun bakımda tutulacağını ifade eden Tezcan Altundal isimli aile yakını, ’’Şu anda durumu gayet iyiye gidiyor. Bugün eşi yanına girerek, kendisini gördü. Şu anda uyutuyorlar. Pazartesiye kadar yoğun bakımda tedavisine devam edecek. Bize iyiye gittiğini söylüyorlar. Ancak son durumu hakkında kesin bir şey söyleyemiyorlar. İyiye gidiyor, inşallah daha iyi olacak’’ şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMIYOR

Kaza haberini alır almaz İstanbul’a geldiklerini belirten Altundal,’’ Biz ailecek dostuz kendileriyle. Samsun'daydık kaza haberini aldığımızda, haberi alır almaz İstanbul’a geldik. Okul çıkışında meydana gelmiş kaza. Işıklarda beklerken kalp ritminin bozulmasıyla ayağı gaz pedalına takılı kalıyor. Ardından önündeki araçlara çarparak ilerlemeye başlıyor ve kaza meydana geliyor. Öğrenciler olsun, okuldan arkadaşları olsun, haberi alan herkes hastaneye geldiler ve ziyaret ettiler kendisini. Yalnız bırakmıyorlar’’ ifadelerini kullandı.



