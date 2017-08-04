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    ‘Ezanları susturmaya kimsenin gücü yetmeyecek’

    Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL
    04 Ağustos 2017 - 22:16Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 22:16

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Sultan Abdülhamid’in 132 yıl önce yaptırdığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce restorasyonu 27 milyon liraya tamamlanan Yıldız Hamidiye Camisi’nin açılışını yaptı.

    Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Ülkemize ve milletimize saldıranlar öncelikle mabedlerimizi hedef alıyorlar. 15 Temmuz’da Özel Harekât Başkanlığı’ndaki mütevazı camimiz ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Millet Camimiz savaş uçaklarıyla bombalandı. İstanbul’da sela okunan pek çok cami darbeciler tarafından kurşunlandı. Bunlar tesadüfi değil. Ezanları susturmadan, bayrakları indirmeden ülkemizi işgal edemeyeceklerini bilenler bu mekanlarımızı hedef alıyorlar. Allah’ın izniyle Türkiye’de ezanları susturmaya, bayrakları indirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.”

    ‘Ezanları susturmaya kimsenin gücü yetmeyecek’

    DİNİ BİLEN KUŞAKLAR

    Dinini, kültürünü, tarihini bilen kuşaklar yetiştirmekte kararlı olduklarını dile getiren Erdoğan, “Ama bu, benim, hükümetimizin tek başına işi değil. Hep beraber, anneler, babalar, hep beraber. Bu konuda netice almaya başladığımıza ise ancak camilerimizi gençlerimizle dolu olarak görmeye başladığımızda kani olacağız. O zamana kadar hem fiziki hem manevi altyapımızı geliştirmek için çalışacağız” dedi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Tayyip Erdoğan , erdoğan
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