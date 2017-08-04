‘Ezanları susturmaya kimsenin gücü yetmeyecek’

Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Ülkemize ve milletimize saldıranlar öncelikle mabedlerimizi hedef alıyorlar. 15 Temmuz’da Özel Harekât Başkanlığı’ndaki mütevazı camimiz ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Millet Camimiz savaş uçaklarıyla bombalandı. İstanbul’da sela okunan pek çok cami darbeciler tarafından kurşunlandı. Bunlar tesadüfi değil. Ezanları susturmadan, bayrakları indirmeden ülkemizi işgal edemeyeceklerini bilenler bu mekanlarımızı hedef alıyorlar. Allah’ın izniyle Türkiye’de ezanları susturmaya, bayrakları indirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.”

DİNİ BİLEN KUŞAKLAR

Dinini, kültürünü, tarihini bilen kuşaklar yetiştirmekte kararlı olduklarını dile getiren Erdoğan, “Ama bu, benim, hükümetimizin tek başına işi değil. Hep beraber, anneler, babalar, hep beraber. Bu konuda netice almaya başladığımıza ise ancak camilerimizi gençlerimizle dolu olarak görmeye başladığımızda kani olacağız. O zamana kadar hem fiziki hem manevi altyapımızı geliştirmek için çalışacağız” dedi.