EyyamcÄ± zihniyet

Fatih Kaya yazÄ±yor

Kenetlenme...8 sene sonra gelen gol...CoÅŸku...Protesto...Gol...Protesto...KaÃ§an goller. Beceriksizlik...Destek...EyyamcÄ± hakem...KÄ±rmÄ±zÄ± Kart...EyyamcÄ± hakem...PenaltÄ±. KÄ±rmÄ±zÄ± kart...Gol...Ã–fkeâ€¦Ä°syanâ€¦DÃ¼dÃ¼k ve son...

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MaÃ§Ä±n genelinde kÃ¶tÃ¼ gidiÅŸin etkisiyle hakem kararlarÄ± hep arka plan da kaldÄ±...

Belki de bunu fÄ±rsat bilen HÃ¼seyin GÃ¶Ã§ek, Ersnt'i 2. sarÄ± karttan oyundan ihraÃ§ etti...

BaÅŸlangÄ±Ã§ta taraftar acaba dedi...

SonuÃ§ta adalete olan gÃ¼ven var...

Ernst'in oyun dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± andan itibaren, taraftar sahaya odaklandÄ±...

Daha dikkatli izlemeye baÅŸladÄ±...

Tam bu esnada, hÄ±zÄ±nÄ± alamayan GÃ¶Ã§ek, Ferrari ile Cenk'in omuz omuza mÃ¼cadelesi sonunda penaltÄ± ve kÄ±rmÄ±zÄ± kart kararÄ± ile "ben buradayÄ±m" dedi...

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KararlarÄ± tartÄ±ÅŸmak istemiyorum. NasÄ±l olsa bu hakemlerin hocalarÄ±, senelerdir aynÄ± yÃ¶rÃ¼ngedeler...

DeÄŸiÅŸmediler...

Åžimdi "doÄŸru" dedikleri karara, yarÄ±n "yanlÄ±ÅŸ" derler. Derken de hiÃ§ yÃ¼zleri kÄ±zarmaz...

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Gelelim asÄ±l meseleye...

Neden hakemlere gÃ¼ven yok...

Cumartesi gÃ¼nÃ¼ o pozisyonda penaltÄ±yÄ± veren HÃ¼seyin GÃ¶Ã§ek, ertesi hafta aynÄ± pozisyon da aynÄ± kararÄ± verebilir mi?

Veya HÃ¼seyin GÃ¶Ã§ek'in bu kararÄ± doÄŸru ise, neden Ã¶nce ki haftalarda bu tarz pozisyonlar es geÃ§ildi?

SonuÃ§ta bu gÃ¼vensizliÄŸi yaratan hakemler...

Kimse kendi kafasÄ±ndan komplo teorileri kurmuyor...

HatÄ±rlayÄ±n. Galatasaray - BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nda Hakan Balta'nÄ±n, Serdar Ã–zkan'a arkadan bir mÃ¼dahalesi oldu...

Oyun devam etti... Hatta o mÃ¼dahale daha aÄŸÄ±rdÄ±...

O zaman suÃ§lu tepkiyi veren taraftar mÄ±? Yoksa nabza gÃ¶re ÅŸerbet veren hakemler mi?

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Daha vahimi hakem camiasÄ± BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Ã¼zerine oynamayÄ± Ã§ok seviyor...

Kahraman olmanÄ±n kestirme yolu olarak, BeÅŸiktaÅŸ aleyhine kararlar vermeyi seÃ§miÅŸler...

Daha Ã¶nceleri Ã§ok ÅŸahit olduk...

Ve olmaya devam ediyoruz...

"TribÃ¼nleri temizleme" vaadinde bulunan BaÅŸkan'Ä±n, aynÄ± ilgi ve alakayÄ± Federasyon - MHK cephesine de gÃ¶stermesi gerekiyor...

SonuÃ§ta haksÄ±z bir kazanÃ§ istenmiyor. YalnÄ±zca, kahraman olmaya Ã§alÄ±ÅŸan bu kiÅŸilere diÅŸ gÃ¶stersin yeter...

Yoksa o tribÃ¼n "sÄ±rt" dÃ¶ner. AynÄ± Cumartesi gÃ¼nÃ¼ dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ gibi...

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AmacÄ±n nedir RÃ¼ÅŸtÃ¼?

TavÄ±r almak iÃ§in acaba ne sebebin var?

GeÃ§en sezon baÅŸarÄ± varken, koÅŸa koÅŸa geldiÄŸin tribÃ¼ne, neden gelmedin?

Sana yapÄ±lan protesto, sayÄ±sÄ±z kez farklÄ± futbolculara yapÄ±ldÄ±...

Serdar Ã–zkan, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Ã¶z evladÄ±dÄ±r. Ona verilen tepkinin 10'da biri sana verilmedi...

Fakat kÃ¼stÃ¼n...

Sana destek olmak isteyen taraftar, ÅŸuna eminim ol ki, seni protesto edenler deÄŸildi...

O zaman haksÄ±zlÄ±k yapan kim oluyor?

Bunu senin gibi tecrÃ¼beli bir ismin anlamasÄ± lazÄ±m...

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HiÃ§ bir zaman samimi olmadÄ±n, belki de bu yÃ¼zden taraftarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ sana alÄ±ÅŸamadÄ±...

YaptÄ±ÄŸÄ±n yanlÄ±ÅŸ...

Herkes deÄŸiÅŸmeye, sakinleÅŸmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor, sen halen 2 hafta geri de kalmÄ±ÅŸsÄ±n...

Belli ki gemileri yakmÄ±ÅŸsÄ±n...

Sezon sonu sÃ¶zleÅŸmen sona eriyor. Ve yollar ayrÄ±lÄ±yor...

HiÃ§ durma, devre arasÄ± git...

Zaten bu kafayla ne kadar faydalÄ± olabilirsin...Â Â