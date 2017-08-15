MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Eyüp’te hareketli anlar: Molotoflu saldırı

    Eyüp’te hareketli anlar: Molotoflu saldırı

    İHA
    15 Ağustos 2017 - 23:03Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 23:30

    İstanbul Eyüp’te yüzleri maskeli 5 şahıs molotof kokteyli ile bir markete saldırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken markette maddi hasar meydana geldi.

    Olay, Eyüp Güzeltepe Üçtepe Sokak’ta saat 21.30 sıralarında bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli 5 kişi marketin önüne geldi. Burada kısa süre etrafı şahıslardan 3’ü etrafı gözetlerken diğer 2 kişi marketin giriş kapısına gelerek molotof kokteyli saldırıyı gerçekleştirdi. Atılan 4 molotof kokteylinden 3’ü patlayıp marketin girişini kullanılamaz hale getirirken şahıslar gece karanlığından da faydalanarak kayıplara karıştı.

    BÜYÜK PANİK YAŞANDI

    İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi marketin karşısında bulunan inşaat alanındaki işçilerin yapmasıyla büyümesi önlenen yangını itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına aldı.

    Eyüp’te hareketli anlar: Molotoflu saldırı

    Olay yeri inceleme ekipleri marketin çevresini güvenlik şeridi çekerek çalışmalarını sürdürürken olay anından çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

    “KAPILARIN YANDIĞINI GÖRÜNCE MÜDAHALE ETTİK”

    Görgü tanığı Zeynel Acıvekil olayla ilgili, “Balkonda oturuyordum sesleri duyup geldim, kapıların yandığını görünce iki bidon su aldık yangına müdahale ettik sonrasına itfaiye ekipleri geldi” dedi.

    Yangına ilk müdahaleyi yapan Salih Karaçay da , “Burada duruyordum, gelip atıp gittiler. Başları kapalı insanlardı yangını görünce hemen müdahale ettik.4 ya da 5 kişilerdi tam fark edemedim” dedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: eyüp , molotof , saldırı
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri