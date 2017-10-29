Eyüpsultan'da 250 kişi Cumhuriyet için pedal çevirdi

Eyüpsultan Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında halka açık bisiklet turu gerçekleştirdi. Eyüpsultan Kaymakamlığı'ndaki resmi törenlerin ardından başlayan “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu” drone ile havadan görüntülendi.

Cumhuriyetin 94’üncü yılını kutlamak için bir araya gelen 250 bisiklet, Cülus Yolu çıkışından hareket ederek sahil yolu üzerinden Eyüp Sultan Meydanına vararak turu bitirdi. 250 kişinin Cumhuriyet için pedal çevirdiği etkinliğe, Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve birçok vatandaş katıldı. Bisiklet turuna katılan vatandaşlara katılım belgesi ve madalya verildi.

“250 BİSİKLETİMİZ CUMHURİYET İÇİN PEDAL ÇEVİRDİ”

Cumhuriyet Bayramının anlam ve önemine değinen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Bu sene yine bir farkındalık oluşturarak yaklaşık 250 bisikletimiz Cumhuriyet için pedal çevirdiler. Çocuklarımız ve gençlerimizden çok güzel bir katılım oldu, ödüllerini de verdik. Bu şekilde Cumhuriyetimizin, devletimizin, milletimizin birliğini daha iyi anlayacağımızı ve nesillerimizin gelecek dönemlere bizleri daha iyi taşıyacağına inanıyoruz" dedi.