Eyüboğlu’ndan 5 tavsiye

İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu girişimcilik programı Workup’ın mentörleri arasında yer alan Eyüboğlu’nun girişimcilere önerileri şu şekilde:

Kendinizi iyi tanıyın: Girişimcilik serüveni uzun ve engeller ile dolu. Bu nedenle ilk iş kendinizi kandırmadan zayıf ve güçlü yönlerinizi masaya dökün.

Gerçeklik testi: Hayalperestlik girişimcinin ruhunda var. Biraz iyi biraz tehlikeli bir özellik. Gerçeklik testi bu noktada devreye girmeli. İş fikrinin çözmeyi hedeflediği problem gerçekten önemli bir problem mi? Sunduğu çözüm gerçek hayata uyarlanabilir mi ve farklılık yaratan bir çözüm mü? Girişimci ve ekibi gerçekten bu çözümü hayata geçirebilir mi?

Kurucu ekip: İsviçre çakısı nasıl birçok fonksiyonu yerine getiriyorsa, kurucu ekipteki insanların da özellikle kuruluş aşamasında birçok fonksiyonu üstlenebilir yetenekte ve enerjide olması gerekir. Negatif enerji yüklü olan ve sürekli sorunları gündeme getiren kişilerden uzak durun.

Odak ve öncelik: Her daim çok fazla yapacak iş olacak. İşler hiçbir zaman bitmeyecek. Her gün yenileri gelecek. Bu işlerin altında ezilmek istemiyorsanız ilk iş yapılacak işleri operasyonun gidişatına göre önem sırasıyla önceliklendirmek ve odaklanarak o işi bitirmek.

Büyük resim ve strateji: Birçok kişinin yapacağı işi tek başınıza yaptığınız için gündelik yoğun operasyon sizi içine çekecek. Her geçen gün kendinizi büyük resmin daha da küçük bir parçasının içinde bulacaksınız. İşte bu gibi durumlarda frene basıp o çukurdan bir süreliğine çıkmanız lazım. Rakipler, faaliyet gösterdiğiniz sektörün durumu gibi birçok detayı ancak ve ancak büyük resme baktığınızda görebilirsiniz.