Eymen bebeğin kolu kurtarılacak

Yüreğir İlçesi'nde oturan Gözde (23) ve Ahmet Acele (42) çiftinin geçtiğimiz nisan ayında dünyaya gelen ve Eymen adını verdikleri 6 aylık çocuklarının kolu doğum sırasında zedelendi. Aile, devlet hastanesinde çocuğunu ameliyat ettiremeyince özel hastanelere başvurdu. Baba Ahmet Acele, ameliyat için istenen 26 bin lirayı bulamadığı için minik Eymen'i tedavi ettiremedi.

"15 gün içinde 26 bin lira bulunmazsa Eymen bebek kolsuz kalacak" başlıklı haber üzerine de Adana Valiliği harekete geçti. Kamu Hastaneler Birliği ile istişare edilerek minik Eymen, Adana Şehir Hastanesine yatırıldı.

El Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Baydar, minik Eymen için gerekli tetkik ve tedavi sürecini başlattı. Dr. Baydar'ın isteği üzerine Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde minik Eymen'in anestezi altında MR'ı çekilecek. MR'dan sonra tedavi sürecine hız verilecek.

Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ethem Özsoy, yaptığı açıklamada, "Konuya valimiz de hassasiyet göstermektedir. Çocuğumuzun sağlık durumuyla ilgili yakından ilgilenmekteyiz" dedi.