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Hürriyet >Ekonomi>Eylül'de en fazla külçe altın kazandırdı

Eylül'de en fazla külçe altın kazandırdı

AA
10.10.2017 - 10:16 | Son Güncelleme:

Aylık en yüksek reel getiri Eylül ayında külçe altında oldu.

  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Eylül ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,27, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,85 oranlarıyla külçe altın’da gerçekleşti.

   Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi yüzde 0,62 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,48 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık euro yüzde 0,33, dolar yüzde 1,32 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,27 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi yüzde 0,21, DİBS yüzde 0,07 oranında reel getiri sağlarken, euro yüzde 0,74, dolar yüzde 1,72 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,67 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

   BIST 100 Endeksi üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,24, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,76 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,02, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,55 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

   Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 Endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,51, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,92 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,21, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,88 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

   Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 Endeksi’nde gerçekleşti

  Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 Endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 23,23 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,87, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,70 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Etiketler: Külçe altın , reel getiri , Türkiye İstatistik Kurumu
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