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Eylülde 242 bin 848 turist ziyaret etti

İHA
05.10.2017 - 13:58 | Son Güncelleme:

Türkiye’nin peribacaları, kaya kiliseleri ve yer altı kent yerleşimleri ile en önemli kültür turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri, Eylül 2017 ayı döneminde 224 bin 848 turistin ziyaret ettiği bildirildi.

Nevşehir Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizme açık bulundurulan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve, Açıksaray ve Mustafapaşa örenyeri, Nevşehir, Ürgüp, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Çavuşin, Gülşehir St. Jean, Mustafapaşa Constantin-Eleni, Karanlık ve El Nazar Kiliseleri ile Özkonak, Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı kentlerini Eylül 2017 ayı döneminde 248 bin 848 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bildirildi. Kapadokya bölgesini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerden 72 bin 579’u Göreme Açık Hava müzesini ziyaret ederken, 59 bin 354’ü Hacıbektaş Veli müzesini, 36 bin 61’i Kaymaklı Yer altı şehrini, 30 bin 593’ü ise Derinkuyu yer altı şehrini ziyaret etti.

Geçen yılın aynı döneminde ise Kapadokya bölgesini 164 bin 996 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

Etiketler: Kapadokya , Kapadokya turist sayısı , Kapadokya kalacak yerler
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