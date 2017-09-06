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    Eylül için nefes kesen operasyon

    Bülent SARIOĞLU / ANKARA
    06.09.2017 - 21:59 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 21:59

    KURBAN Bayramı arefesinde Manisa’nın Saruhanlı ilçesi Dilek kasabasından kaçırılan 14 yaşındaki Eylül M., CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer’in devreye girdiği ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bizzat takip ettiği 5 ayrı ilçedeki seri operasyonlar sonucu bulundu. CHP’li Biçer, bayram tatiline rastlayan günlerde talimatlarıyla prosedürleri aşan İçişleri Bakanı Soylu ile İzmir Valisi, Emniyet Müdürü ve özel polis ekiplerine teşekkür etti.

    Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan ve 31 Ağustos akşamı ailesiyle dedesinin Saruhanlı’daki evine bayram ziyaretine giden Eylül M., 1 Eylül sabahında yatağında yoktu. Jandarmaya başvuran aile, birkaç gün güvenlik güçlerinden haber bekledi. Eylül’den 4 gün boyunca haber alınamayınca anne ve babası, tanıdıkları CHP Milletvekili Tur Yıldız Biçer’e başvurdu. Bayram tatili nedeniyle izleme prosedürlerinde gecikme olabileceğini düşünen Biçer, aynı gün Manisa Valisi ve Saruhanlı Savcısı ile görüştü. Biçer, sosyal medya hesabından Eylül’ün fotoğrafına yer vererek, “İzmir’deki dostlar, yayabilir miyiz” mesajını paylaştı.
    Biçer ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya telefonla ulaşıp yardım istedi ve ardından gelişmeler hızlandı. Polis, dün sabah saat 05.00’te Buca’da bir eve düzenlediği operasyonla Eylül’ü kurtardı. Eylül ile kendisini kaçırdığı belirtilen 17 yaşındaki A.A.’nın aynı köyde yaşadıkları, A.A.’nın Eylül’ü kaçmaya ikna ettiği ileri sürüldü.

    Etiketler: gazetehaberleri , manisa , Saruhanlı
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