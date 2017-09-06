Eylül için nefes kesen operasyon

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan ve 31 Ağustos akşamı ailesiyle dedesinin Saruhanlı’daki evine bayram ziyaretine giden Eylül M., 1 Eylül sabahında yatağında yoktu. Jandarmaya başvuran aile, birkaç gün güvenlik güçlerinden haber bekledi. Eylül’den 4 gün boyunca haber alınamayınca anne ve babası, tanıdıkları CHP Milletvekili Tur Yıldız Biçer’e başvurdu. Bayram tatili nedeniyle izleme prosedürlerinde gecikme olabileceğini düşünen Biçer, aynı gün Manisa Valisi ve Saruhanlı Savcısı ile görüştü. Biçer, sosyal medya hesabından Eylül’ün fotoğrafına yer vererek, “İzmir’deki dostlar, yayabilir miyiz” mesajını paylaştı.

Biçer ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya telefonla ulaşıp yardım istedi ve ardından gelişmeler hızlandı. Polis, dün sabah saat 05.00’te Buca’da bir eve düzenlediği operasyonla Eylül’ü kurtardı. Eylül ile kendisini kaçırdığı belirtilen 17 yaşındaki A.A.’nın aynı köyde yaşadıkları, A.A.’nın Eylül’ü kaçmaya ikna ettiği ileri sürüldü.



