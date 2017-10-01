Eylül ayının galibi Kanal D!

Türkiye’nin kanalı Kanal D, birbirinden kaliteli ve eğlenceli yerli dizileri, haber programları , gişe rekorları kıran yerli ve yabancı filmleri ile izleyicilerin tercih ettiği ilk kanal oldu ve Eylül ayını birinci bitirdi.

Kanal D Eylül ayında;Prime Time AB Sosyo Ekonomik Statü’de yüzde 10.57 izlenme payı, Tüm Gün AB Sosyo Ekonomik Statü’de yüzde 7.63 izlenme payı ve 20+ ABC1’ de 10.30 izlenme payı alarak rakiplerini geride bıraktı.