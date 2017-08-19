Eylem için gelen DEAŞ hücresine MİT'li operasyon

Hatay'ı geçip İskenderun istikametine giden araç, Belen ilçesinin Topbağazı Mevkii'nde jandarma ve Özel Harekat timlerinin desteğiyle durduruldu. Denetim noktasına çekilen cipte bulunan 4 kişi teslim olurken, 1 kişi direnip kaçmak istedi. 'Dur' ihtarında bulunan ekipler, kaçan şüpheliyi ateş edip ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralanan Suriyeli şüpheli tedavi için Hatay Devlet Hastanesi'ne götürüldü, ancak hayatını kaybetti. Yol uzun süre araç trafiğine kapatılarak cip detaylı incelendi. Bombalı tuzak ihtimaline karşın bagaj fünye ile patlatılarak açıldı. Bagajdaki 4 çanta incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler sorguya alınırken, Türkiye'ye sansasyonel eylem yapmaya gelen terör örgütü DEAŞ'lı olduğu belirtildi.



İSTANBUL’DA OPERASYON

İstanbul polisi dün akşam, Türkiye’ye Suriye’den kaçak yollarla giren ve saldırı hazırlığında olan 2 DEAŞ’lının Beylikdüzü’ndeki evine operasyon düzenledi. Teröristlerin evinden silah ve kamuflaj çıktı. 2 DEAŞ’lı sorgulanmak üzere Emniyet’e götürüldü.



