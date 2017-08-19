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    Eylem için gelen DEAŞ hücresine MİT'li operasyon

    Ufuk AKTUĞ-Ramazan ÇELİK/DHA
    19 Ağustos 2017 - 23:57Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 23:57

    HATAY MİT Bölge Başkanlığı ve Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Suriye sınırından kaçak olarak Türkiye'ye sokulduğu belirlenen siyah cipi takibe aldı.

    Hatay'ı geçip İskenderun istikametine giden araç, Belen ilçesinin Topbağazı Mevkii'nde jandarma ve Özel Harekat timlerinin desteğiyle durduruldu. Denetim noktasına çekilen cipte bulunan 4 kişi teslim olurken, 1 kişi direnip kaçmak istedi. 'Dur' ihtarında bulunan ekipler, kaçan şüpheliyi ateş edip ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralanan Suriyeli şüpheli tedavi için Hatay Devlet Hastanesi'ne götürüldü, ancak hayatını kaybetti. Yol uzun süre araç trafiğine kapatılarak cip detaylı incelendi. Bombalı tuzak ihtimaline karşın bagaj fünye ile patlatılarak açıldı. Bagajdaki 4 çanta incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler sorguya alınırken, Türkiye'ye sansasyonel eylem yapmaya gelen terör örgütü DEAŞ'lı olduğu belirtildi.

    İSTANBUL’DA OPERASYON
    İstanbul polisi dün akşam, Türkiye’ye Suriye’den kaçak yollarla giren ve saldırı hazırlığında olan 2 DEAŞ’lının Beylikdüzü’ndeki evine operasyon düzenledi. Teröristlerin evinden silah ve kamuflaj çıktı. 2 DEAŞ’lı sorgulanmak üzere Emniyet’e götürüldü.

    Etiketler: DEAŞ , Hatay , gazetehaberleri
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