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    Eylem hazırlığındaki 31 DEAŞ'lıya operasyon

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    10.02.2018 - 10:31 | Son Güncelleme:

    İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen Deaş üyesi 31 yabancı uyruklu örgüt üyesini düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

    Eylem hazırlığındaki 31 DEAŞlıya operasyonİstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grup Deaş üyesi Yabancı Terörist Savaşçının (YTS) yeni eylem faaliyeti hazırlığı yaptıkları yönünde bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine yürütülen teknik ve ve fiziki takip çalışmasının ardından dün akşam saat 21.00 sıralarında İstanbul’da 3 ilçede, Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Hareket Timleri operasyon başlattı. Operasyon ekipleri 6 adrese girdi. Deaş üyesi yabancı uyruklu 31 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 31 kişi sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak için Emniyet'e götürüldü.

    Etiketler: istanbul , DEAŞ , Operasyon , son dakika
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