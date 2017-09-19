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    Eyfel’in çevresine kurşun geçirmez cam

    AA
    19.09.2017 - 09:52 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 09:52

    Eyfel Kulesi’nin etrafına güvenlik nedeniyle kurşun geçirmez cam takılmaya başlandı. Paris Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kulenin etrafına kurşun geçirmez cam takılmasının yanı sıra kulede boyama ve asansör yenileme çalışmaları yapılacağı bildirildi.

    BU çalışmalarla kulenin daha güvenli olmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, yenileme çalışmalarının büyük bölümünün, ziyaretleri aksatmadan, 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde tamamlanacağı kaydedildi. 

    Her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin ziyaret ettiği kuledeki yenileme çalışmaları için 300 milyon euro harcanacağı bildirildi. Eyfel Kulesi, Temmuz 2016’dan beri 24 saat görev yapan polisler ve elektronik gözetleme sistemiyle kontrol ediliyor.
    Fransa’nın başkenti Paris’te 13 Kasım 2015’te düzenlenen ve 130 kişinin öldüğü terör eylemlerinin ardından ülke çapında ilan edilen olağanüstü hal devam ediyor.

    Etiketler: Paris , Eyfel , FRANSA , TERÖR , kurşun geçirmez cam
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