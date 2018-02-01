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Eyedius küresel pazarı hedefliyor

Hürriyet Haber
01.02.2018 - 13:03 | Son Güncelleme:

StartersHub XO programını başarıyla tamamlayan girişimlerden Eyedius, toplam 2 milyon TL’nin üzerinde yatırım ve ödül aldı.

Eyedius, 600’er bin TL yatırım aldığı StartersHub ve Boğaziçi Ventures ile imza töreninde bir araya geldi. StartersHub XO programı mezunu olan Eyedius, İTÜ Çekirdek tarafından düzenlenen Big Bang 2017'yi toplam 2 milyon TL’nin üzerinde yatırım ve ödül kazanarak birinci tamamlamıştı.

Şirket, mevcut kameralar aracılığıyla ortamı kullanıcısının yerine 7/24 izleyerek, kontrol altında tutuyor ve kullanıcı tarafından önceden belirlenmiş senaryolar dahilinde tehlike anında uyarılar üretiyor. Bu sayede kamera görüntülerini sürekli izlemek ya da kontrol etmek zorunda kalmayan kullanıcılar, yalnızca gerekli zamanlarda hem bilgisayarından hem de cep telefonundan gerçek zamanlı uyarılar alabiliyor.

Bu güvenlik teknolojileri, mevcut kamera sistemleriyle kolayca entegre olarak, yazılım destekli insan ve araç tespiti ya da yüz tanıma ve kimlik doğrulama gerçekleştiriyor. Eyedius'un kullanıcı dostu arayüzü aracılığıyla seçilen bölgelerde, sınır duvarına tırmanan kişiden, havuzda tek başına yüzen çocuk tespitine; insan yoğunluk analizinden yasaklı bölge kontrolüne kadar çok farklı kullanım senaryolarında güvenlik sağlıyor.

Etiketler: StartersHub XO , Eyedius , güvenlik
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