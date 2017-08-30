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    Eyaletin bu hamlesi ‘ihmal’i örtmek için mi?

    Ali VARLI / BERLİN
    30.08.2017 - 12:05 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 12:34

    Irkçı terör örgütü NSU kurbanı Mehmet Kubaşık’ın ailesinin, Thüringen Eyalet hükümetine açtığı tazminat davası görüşülürken, eyalet yönetiminden mahkemeye gelen yazıda, kurban yakınlarına para yardımı yapılacağı bildirildi. Bunun üzerine mahkeme ertelendi.

    Eyaletin bu hamlesi ‘ihmal’i örtmek için miTHÜRİNGEN Eyalet hükümetini oluşturan Sol Parti, SPD ve Yeşiller koalisyon hükümeti, eyalet bütçesinden NSU kurban yakınları ile NSU saldırılarından yaralı kurtulanlara para yardımı yapmayı karara bağladı. Bu amaçla bir fon oluşturulacak. Hükümet para yardımı yapılacağına ilişkin kararını, NSU kurbanı Mehmet Kubaşık’ın ailesinin eyalet yetkililerine karşı açtığı tazminat davasının görüldüğü mahkemeye bildirdi. Hükümetin mahkemeye kararını bildirmesi üzerine, önceki gün görülen dava ertelendi. Kubaşık ailesi, eyalet yetkililerinin ihmali sonucu Mehmet Kubaşık’ın öldürüldüğünü gerekçe göstererek tazminat talep ediyor.

    PARA MİKTARI BELLİ DEĞİL
    Eyalet hükümetin NSU kurban yakınlarına ve saldırılarında yaralı kurtulanlara bütçeden ne kadar pay ayıracağı henüz belli değil. NSU’nun sekizinci kurbanı olan Mehmet Kubaşık, 4 Nisan 2006’da Dortmund kentinde kendisine ait gazete büfesinde katledildi.
    NSU terör çetesi, Kubaşık ile birlikte sekizi Türk, biri Yunanlı ve bir de polis memurunu öldürmüştü. Köln kentinde, ise farklı tarihlerde İranlı aileye ait bakkala ve Türk esnafının yoğun bulunduğu Keup Caddesi’ne parça tesirli bombalar patlatmıştı. İki patlamada da çok sayıda kişi yaralanmıştı. Büyük maddi zarar oluşmuştu.

    Etiketler: ALMANYA , NSU , Mehmet Kubaşık
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