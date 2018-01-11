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    Eyalet başbakanı ölümden döndü

    Ali VARLI
    11.01.2018 - 15:19 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Saarland Eyalet Başbakanı CDU’lu Annegret Kramp Karrenbauer (55), makam aracıyla kaza yaptı. Yaralanan Karrenbauer, Potsdam’da hastaneye kaldırıldı. Başbakanın sağlık durumu iyi.

    BAŞBAKAN Karrenbauer, Saarbrücken’de yeni yıl resepsiyona katıldıktan sonra Berlin’deki koalisyon ön görüşmelerine katılmak üzere yola çıktı. Uçak bulamadığı için 700 kilometrelik yolu makam aracıyla gitmeye karar veren başbakan, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında kaza yaptı. Makam aracı kamyonla çarpıştıktan sonra yoldan çıktı ve bariye çarptı. Makam aracı kullanılamaz hale gelirken başbakanın yanı sıra iki koruması ve sürücüsü de yaralandı.
    Olay yerine gelen polis, araçtaki resmi belgeleri ve özel eşyalarını başbakana teslim etti.

    MERKEL’İN GÜVENDİĞİ İSİM
    Kazanın meydana geldiği yol, inşaat çalışmaları nedeniyle daraltılmış halde. Üç şeritlik yolun bir şeridi kapalı. Hız sınırı ise saatte 60 kilometre. Yoldaki inşaat nedeniyle bu bölgede kamyonların sık sık kazalara karıştığı belirtiliyor.
    Başbakan Karrenbauer’in geçen yıl kasım ayında da villası soyulmuştu.
    Karrenbauer, CDU içinde son yıllarda yıldızı parlayan bir siyasetçi. Başbakan Angela Merkel’in de güvendiği isimlerin başında geliyor. Başbakan Merkel’in yakın çevresindeki birkaç isimden biri. Önümüzdeki dönemde Berlin’de önemli görev üstleneceği konuşuluyor.

    Etiketler: Annegret Kramp Karrenbauer , ALMANYA , Saarland
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