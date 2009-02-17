Bir takÄ±m deplasmanda hangi oyun dÃ¼zeninde oynar, kendi sahasÄ±nda hangi oyun dÃ¼zeninde oynar, bilir misiniz?

Bir takÄ±m baskÄ± yediÄŸi zaman hangi oyun dÃ¼zenine geÃ§er, bilir misiniz?

DÃ¼n akÅŸamdan bu akÅŸama kadar, bilende konuÅŸuyor, bilmeyende.

Her Tv kanalÄ±nda yorumlar havalarda uÃ§uyor.

Soruyorum, bu yorumlarÄ± yapan kiÅŸilerin futbolla ilgisi nedir, Ã§ok merak ediyorum.

Kadir Esaspehlivan yazÄ±yor

Ve eminim ki bu yorumlarÄ± yapanlarÄ±n futbolla ilgisi sadece seyirci olmalarÄ±.O programlarÄ± yapan programcÄ±larÄ± da kÄ±nÄ±yorum.HiÃ§ futbol bilgisi olmayan kiÅŸileri televizyonlara Ã§Ä±karÄ±p maÃ§ yorumlarÄ± yaptÄ±rÄ±yorlar.Bu gÃ¼zel yurdumun insanlarÄ±nÄ±n kafalarÄ± da yanlÄ±ÅŸ bilgilerle dolduruluyor.Ne diyeyim bilmiyorum.ÂAllah aÅŸkÄ±na; bir deplasman takÄ±mÄ±nÄ±n maÃ§taki puan Ã¶nceliÄŸi nedir.Kendi sahasÄ±nda oynayan takÄ±mÄ±n amacÄ± nedir.AÅŸaÄŸÄ±ya yazÄ±yorum. Bilmeyenlere duyurulur.

Kendi sahasÄ±nda oynayan takÄ±mÄ±n tek hedefi mutlak galibiyettir.

Bu yÃ¼zden var gÃ¼cÃ¼ ile ofansif futbolunu oynayacak, saldÄ±rdÄ±kÃ§a saldÄ±racaktÄ±r.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ kendi taraftarÄ±, kendi sahasÄ±, kendi ÅŸehrinde oynamaktadÄ±r.

AlacaÄŸÄ± beraberlik bile kendisi iÃ§in malubiyettir. KÃ¢bustur.

Deplasmana Ã§Ä±kan bir takÄ±m ise, rakip kim olursa olsun, Ã¶nce savunma gÃ¼venliÄŸini saÄŸlam bir ÅŸekilde oturtturacak, saldÄ±ran ev sahibinin ataklarÄ±nÄ± engellemeye Ã§alÄ±ÅŸacak, kaleye ne olursa olsun ÅŸut Ã§ektirmeyecektir. Rakibin yÃ¼klendiÄŸi anlarda pas aralarÄ±na girerek top yakalamaya Ã§alÄ±ÅŸacak, eÄŸer top yakalarsa tek ve uzun paslarla hÄ±zlÄ± hÃ¼cuma kalkacaktÄ±r.

Deplasmanda ilk 10 dakika Ã§ok Ã¶nemlidir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ilk on dakikaya kadar ev sahibi takÄ±m arkaÂ alanda kurduÄŸu oyunu hÃ¼cum bÃ¶lgelerine aktaramÄ±yorsa, rakibin Ã¼zerine gelemiyorsa ve orta sahada Ã§ok pas hatasÄ± yapÄ±yorsa o zaman bir problem var demektir.

O zaman deplasman takÄ±mÄ± ofansif oyun dÃ¼zenine geÃ§erek Ã§ift santrafor oynayabilir ve rahatlÄ±kla maÃ§ dengesini saÄŸlayabilir. Ataklar karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olmaya baÅŸlar.

Her takÄ±m, oynayacaÄŸÄ± her rakibe karÅŸÄ±, farklÄ± oyun dÃ¼zeni ile Ã§Ä±kabilir. Bu yÃ¼zden rakip takÄ±mÄ±n oynadÄ±ÄŸÄ± son maÃ§ antrenÃ¶r iÃ§in Ã§ok Ã¶nemlidir. Son maÃ§Ä±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri defalarca seyredilir. EÅŸleÅŸtirmeler bu zamanda yapÄ±lÄ±r, oyun dÃ¼zeninde yapÄ±lacak deÄŸiÅŸiklikler ve kadro oluÅŸturulmasÄ± bu anlarda gerÃ§ekleÅŸir. Ama ÅŸu bir gerÃ§ek ki kendi sahamÄ±zda oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman Ã§ift santrafor, rakip sahada oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman tek santrafor oyun dÃ¼zenini kurmak zorundayÄ±z.

Gelelim BeÅŸiktaÅŸ Trabzonspor maÃ§Ä±na.

BeÅŸiktaÅŸ ne yaptÄ±. TabiÃ® ki kendi sahasÄ±nda ofansif futbolu ile saldÄ±rdÄ±kÃ§a saldÄ±rdÄ±.



Trabzonspor ne yaptÄ±. TabiÃ® ki doÄŸal olarak savunma Ã§ekilerek atak karÅŸÄ±layÄ±p kaleye ÅŸut Ã§ektirmediler. AmatÃ¶rce kendilerini ÅŸutlarÄ±n Ã¶nÃ¼ne attÄ±lar, kaydÄ±lar, uÃ§tular ve kaleyeÂ ÅŸut Ã§ektirmemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. GÃ¶rmeyenler maÃ§Ä± bir kez daha seyretsin

BeÅŸiktaÅŸ bu sene hiÃ§bir maÃ§ta oynamadÄ±ÄŸÄ± kadar iyi oynadÄ±. Kanatlar Ã§ok iyi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±, orta sahada olumlu paslar ve verkaÃ§lar yapÄ±ldÄ± ve ÅŸutlar Ã§ekildi.

Peki, Trabzonspor kÃ¶tÃ¼mÃ¼ydÃ¼? Bence HAYIR!

Trabzonspor Ã§ok iyi idi.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ok iyi savunma yaparak hÃ¼cumlarÄ± karÅŸÄ±layÄ±p gol yememeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar.

Sonra bir kontra atak ve gol. Ä°ÅŸte size klasik bir deplasman takÄ±mÄ±.

BaÅŸarÄ±lÄ± oldular mÄ±?

Bence evet. Neden? Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz antrenÃ¶rler bÃ¶yle maÃ§larda aynen bu anlayÄ±ÅŸla maÃ§lara Ã§Ä±kÄ±p kontra ataklarla gol bulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±r ve o maÃ§tan beraberlik aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman kendimizi kazanmÄ±ÅŸ sayarÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ deplasmanda oynuyoruz.

Acaba hayÄ±r diyenler ne bekliyorlardÄ±.

Trabzonspor da aÃ§Ä±lÄ±p saÃ§Ä±lÄ±p ofansif oynasaydÄ± da, gÃ¼nÃ¼nde olan BeÅŸiktaÅŸâ€™tan goller yeseydi de daha mÄ± iyi olacaktÄ±.

SayÄ±n Futbol Severler;

BeÅŸiktaÅŸ ofansif futbolu ile Ã§ok iyi idi.

Trabzonspor defansif futbolu ile Ã§ok iyi idi.

BaÅŸka sÃ¶ze gerek yok.