'Ey Amerika bu yol çıkmaz sokak'

KİMSE CAZ YAPMASIN

"Sınırlarımıza yönelen tehdidi ortadan kaldırmak için uluslararası hukuktan doğan haklarımızla sınır dışı operasyonları gerçekleştiriyoruz. Bütün zulümler, ülkemize yönelen tehditler tamamen bitinceye kadar bu operasyonlar devam edecek. Kimse caz yapmasın. Ey Kılıçdaroğlu sen hangi akla hizmet ediyorsun? 'Afrin'e girmeyin' diyorsun. Bu nasıl mantık? Bilesiniz ki sonuna kadar gideceğiz. Köklerini de kazıyacağız, sen istesen de istemesen de. Afrin operasyonu devletin operasyonuymuş, siyasetin değil. Allah akıl fikir versin. Bu yaşa gelmiş devlet nedir, siyaset nedir, farkında değil.



HÂLÂ ZAMANIN VAR

Bugün bana, yarın sana. Ey Amerika terör örgütleri ile iş tutarak nereye varmak istiyorsun. Bu yol karanlıktır, bu yol çıkmaz sokaktır. Hâlâ bu yanlıştan dönmek için zamanın vardır. Artık şu canilere, insanları gözünü kırpmadan öldüren bu alçaklara destek olmayı bırak. Silah vermeyi bırak. Verdiğin silahları da söz verdiğiniz üzere topla artık. Bize içeride ve dışarıda dediler ki; Suriyeli mazlumları niye kabul ettiniz ? Biz Türk milleti tarih boyunca din, dil ayrımı yapmadan herkese kucak açtık. Gençler bizim bir atasözümüz var; ‘Atasını bilmeyen it izinden yürür’. Onun için tarihimizden, edebiyatımızdan, kültürümüzden haberdar olun. Aziz şehitlerimiz sizlerin kanları ve canları bu memleketin gerçek tapusudur.”