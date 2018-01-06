Exynos 9810: İşte en önemli 10 özelliği

Samsung'un yeni işlemcisi Exynos 9810 birbirinden başarılı özellikler sunuyor. Bu ışıkta bu özellikleri Galaxy S9'larda göreceğimizi de tahmin edebiliriz. Peki, bunlar neler? Birbirinden 10 etkileyici özelliğini sizler için sıraladık:

1. Face ID ve Animoji

iPhone X'dan da aşina olduğumuz bu özellikleri, elbette Samsung bu isimlerle adlandırmayacak, ancak yeni işlemci 3D yüz tanıma teknolojisi konusuna tam destek veriyor. Derinlik algılama özelliğine sahip olmasıyla da Animoji benzeri "filtreler"in kullanılacağını düşünmek mümkün.

Samsung Galaxy S8'de de bir yüz tarayıcı var belki, ancak bu yöntem şu an Apple'ın sunduğu çözüme göre çok daha az güvenlik sağlıyor, zira yüzü 3D olarak taramıyor. Bunu Galaxy S9'da bekleyebiliriz.

2. 120fps'de 4K video



Exynos 9810, ağır çekim konusunda diğer telefonlarda olmayan bir yeteneği getiriyor: 120fps'de 4K video kaydı. iPhone X'da 120 ve 240 kare video kaydını 1080p çözünürlükte yapıldığını görmüştük, Exynos 9810 ile Galaxy S9'da ise tam 4K çözünürlükte 120 kare video kaydıyla karşılaşacağız. Bu da ağır çekim kayıtlarda, daha kaliteli bir görsellik anlamına geliyor elbette.

3. Daha fazla güç

Samsung Galaxy S9'un, Galaxy S8'den daha fazla güce sahip olacağını biliyorduk, ancak Exynos 9810 bize tam olarak ne kadar fazla güç beklememiz konusunda iyi bir fikir veriyor.

Galaxy S8'in Exynos 8895 sürümünde, 2.3 GHz'de çalışan 4 çekirdekli ve yine 1.7 GHz'de çalışan 4 çekirdekli bir yonga seti bulunuyordu. Exynos 9810'da ise, 2.9 GHz frekansta çalışan 4 çekirdekli Custom CPU ve 1.9 GHz'de çalışan 4 çekirdekli Cortex A55 yonga seti yer alıyor. Bunun da performans karşılığında tek çekirdek konusunda Exynos 8895'in 2 kata kadar iyi, çoklu çekirdek performansında ise yüzde 40 daha iyi bir bir performans bekleyebileceğimizi bize gösteriyor.

4. Daha güvenli

Exynos 9810, elbette daha güvenli bir platform olmayı amaçlıyor. Güvenlik konusunda güçlü özelliklerle güvenli bir mobil deneyim sağlamak isteyen Samsung, Exynos 9810'da ikili şifrelemeyi gelişmiş DRAM şifrelemesi ile birleştirmiş. Yani bunun anlamı, daha hassas bir güvenlik yazılımı ve saldırılara karşı daha başarılı bir korumanın amaçlanması.

5. Daha hızlı indirme

Exynos 9810, 1.2Gbps'e kadar indirme hızları için bize Cat.18 LTE'yi getiriyor. Bu da mobil ortamda daha yüksek indirme kapasitelerine sahip olacağımızı bize gösteriyor. Elbette indirme hızları yükseldikçe, eşzamanlı olarak indireceğimiz içeriklerin kaliteleri de artıyor. Yüksek kaliteli sanal gerçeklik videolarını rahatlıkla indirilebileceği söylenen Exynos 9810, 200 Mbps yükleme hızına da sahip.



6. Gelişmiş kameralar

Samsung Galaxy S9'un üzerinde yer alacak olan kameraların da elbette Galaxy S8'den daha iyi ve daha hızlı olması bekleniyor. Exynos 9810'la birlikte, daha hızlı otofokus yapabilen ve gürültü azaltma, kenar iyileştirme ile yüz güzelleştirme için kullanılan algoritmalarda da geliştirmeler yapılmış. Bunun arkasında, kullanıaln Dual-ISP (Image Signal Processor) özelliği yer alıyor.

Arka yüzde tek 24 MP, çift 16 + 16 MP kamera dizilimi desteği veren Exynos 9810, ön yüzde de yine aynı teknik desteği sunuyor.

7. Daha iyi ses

Samsung Galaxy S9'da daha iyi ses dinleyeceğiz. En azından yongasetinin geliştirilmesiyle birlikte beklentimiz bu. Sesi daha iyi istikrarlı şekilde işleyecek, sonucunda daha iyi bir ses kalitesi sunacak ve bunu yaparken daha fazla güç tüketmeyecek ölçüde bir altyapı sunan Exynos 9810, umarız bunları bize Galaxy S9'da stereo hoparlörlerden sunar.

8. Bixby ile devam

Samsung, Bixby'ye yatırım yapmaya devam ediyor. Samsung'un dijital asistanı Bixby her ne kadar ülkemiz için şu an pek kullanışlı durumda olmasa da, gelecekte daha işlevsel kullanılabileceğine inanıyoruz.

Samsung'a göre, Exynos 9810 ile fotoğraflarda bulunan kişileri doğru şekilde tanımak için derin öğrenme tabanlı yazılımları rahatlıkla kullanılabilir ve Bixby bunları ilişkilendirebilir. Yüz tarama özelliğinin de gelecek olması, Bixby Vision'ı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Elbette tüm bunları Galaxy S9'un lansmanından önce öğrenemeyeceğiz.

9. Daha keskin bir ekran

Galaxy S9'da ekran konusunda çok büyük bir atılım beklemiyoruz açıkçası, zira Samsung bunu Galaxy S8 modeliyle halihazırda yaptı; bir süre daha bunu kullanmaya devam edebilir. Fakat Exynos 9810 ile 4K çözünürlük bekleyebiliriz. Zira işlemci buna tam destek veriyor.

Galaxy S8'de 2960x1440 piksel ekran mevcuttu. Exynos 9810, 3840x2400 ve 4096x2160 piksel çözünürlük desteği veriyor. Dolasıyısla Samsung'un ekran konusunda daha yükseğe sıçrama potansiyeli var.

10. Gelişmiş sanal gerçeklik

Samsung'un yeni yonga seti, VR, yani sanal gerçeklik konusunda da büyük iyiletirmeler sağlayabilir. Bunu hem görüntü işleme noktasında, hem de akış gücü anlamında bekleyebiliriz. Elbette bunu da Galaxy S9'un lansmanında hep birlikte göreceğiz.



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