Expertera'ya 17.1. milyon TL'lik değerleme ile yatırım

Esnek (on-demand) uzmanlık platformu Expertera, Silikon Vadisi, Amsterdam, Singapur, Dubai ve Ukrayna ofisleri bulunan önde gelen uluslararası teknoloji firması Etiya’dan 17.1 milyon lira değerlemeyle yatırım aldı. GarantiPartners Hızlandırma Programı kapsamında bulunan girişim, aldığı yatırımla globaldeki büyümesini hızlandırmak istiyor.

Etiya Kurucu Ortağı Aslan Doğan, teknolojideki önderlikleri sayesinde Kuzey Amerika’dan Avrupa’ya kadar pek çok ülkede uzman oldukları alanlarda faaliyet gösterdiklerini ifade ederek, “Expertera ile işbirliğimiz sadece yatırımdan ibaret değil. Platform iş modelleri dünyada giderek önem kazanıyor. Bu iş modeline ve yönetim ekibine inanıyoruz. Expertera ekibi platform iş modeli yönetimi konusunda uzman, biz de teknik yetkinliğimizle bu girişime ivme kazandıracağız. Bu işbirliği ile ekosistemimize globalde birlikte büyüyeceğimiz bir iş ortağı daha ekledik. İşbirliği sayesinde ilerleyen dönemde on-demand uzmanlık hizmeti ihracatı da yaparak daha da büyük bir aile olacağız” dedi.