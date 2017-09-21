Exceldepo, Microsoft Excel'i hızlandırıyor

Excel'i kısaca anlatmak gerekirse, Microsoft tarafından Microsoft Windows ve Apple Macintosh işletim sistemleri tabanında çalışmak üzere yazılan ve dağıtımı yapılan bir tablolama programıdır. İçinde bulunan detaylı finansal çözümlerin yapılabildiği tablolama, grafik oluşturma başarısı ve uygulamalarda kullanılabilecek Visual Basic makro programlama dili sayesinde kendi türünde şu anda dünyadaki en popüler yazılımdır.

Hem iş hem de özel hayatımızda rahatlıkla birçok konu üzerinde Exceli kullanabiliriz. Birkaç örnek vermemiz gerekirse bebekler için Çin takvimine göre cinsiyet tahmini, yıllık izin takibi, maaş hesaplaması, stok takibi, günlük spor çizelgesi gibi dosyalar Excel ile hazırlanabilir. Excel kullanıcılarının çoğu, yapabileceklerinin farkına kullandıkça ve zaman geçtikçe varmaktadır, ve bu durum sorunlarına çözüm ararken programın diğer özelliklerini keşfetmelerine yardımcı olmaktadır.

Günümüzde bu süreci hızlandıran web siteleri de bulunmaktadır; bu amaca yönelik olarak kurulan web sitelerinden biri de exceldepo.com oldu. İşinize yarayacak birçok konuda hazırlanmış Excel dosyalarına siteye üye olduktan sonra arama modülü ile hızlıca ulaşabilirsiniz. SGK hizmet listesini düzenlemek, Basit gelir vergisi hesabı, Rastgele isim bulma, Maaş hesaplama gibi birçok konuda Excel dosyaları mevcut. Hergün eklenen yeni Excel dosyaları ile derin bir arşiv oluşuyor. Dosyaları hazırlarken kullanıcıların taleplerini de dikkate alan site, mevcut yapısı ile aslında bir bilgi havuzu oluşturuyor. Bedava içeriklerin olduğu sitede, daha nitelikli hazırlanmış ücretli içerikler de kullanıcıların hizmetine sunulmuş durumdadır.