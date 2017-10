Ewan McGregor kimdir, kaç yaşında?

31 Mart 1971’de İskoçya’da dünyaya geldi. Gerçek adı Ewan Gordon McGregor’dur. İkisi de öğretmen olan James McGregor ve Carol McGregor’ın iki çocuğundan biridir. 16 yaşındayken eğitim gördüğü Crieff and Morrison Academy’yi, Perth Repertory Theatre’a katılmak için bıraktı. Ailesi aktör olması için onu yüreklendirip, destek oldu. Bir yıl süreyle Kirkcaldly in Fife’ta drama eğitimi aldı. Ardından 3 yıl süresince alacağı kurslar için London’s Guildhall School of Music and Drama’ya kaydoldu.

1993’te henüz mezun olmadan Dennis Potter filminde Private Mick Hopper rolünü kaptı ve 1994’te Channel 4’te yayınlanan “Lipstick on Your Collar” dizisinin altı bölümünde oynadı.

Ewan McGregor’un ilk önemli rolü 1994’te Shallow Grave (Mezarımı Derin Kaz), filmindeki Alex Lawkarakteriyle oldu. Danny Boyle’ın yönettiği film kısa sürede ilgi çekmesini sağladı ve ardından onu kariyerindeki pırıltılı noktaya ulaştıracak olan filmi Trainspotting 1996 yılında geldi. Filmi yine Danny Boyle yönetiyordu ve Trainspotting, kapitalist sistemi varoluş ekseninde masaya yatıran en önemli yapımlardan biri olduğu için kült oldu. Kendi kuşağının en başarılı isimlerinden biri olmaya başlayan oyuncunun filmografisinde Trainspotting’in çok önemli bir yeri vardı.

Oyuncu Trainspotting’i çevirmeden bir yıl önce TV showu “Kavanagh QC“’de çalışırken tanıştığı Fransız prodüksiyon tasarımcısı Eve Mavrakis ile 1995’te dünya evine girdi. Evlenmeden önce aktör Jude Law’la ev arkadaşıydı ve diğer dostları Jonny Lee Miller, Sean Pertwee, Sadie Frost’la beraber Natural Nylon isminde bir prodüksiyon şirketi kurdular.

1997’de Holly Hunter’la birlikte rol aldıkları A Life Less Ordinary filminde yine , yönetmen Danny Boyle ve senarist John Hodge’la birlikte çalıştıktan sonra, yeni filmleri The Beach’e başlayacakken, rolün Leonardo Di Caprio’ya verilmesiyle üçlünün yolları ayrıldı. McGregor bu olaydan sonr,a durumdan dolayı suçladığı Danny Boyle ve John Hodge’la bir daha hiç konuşmadı.

Ewan McGregor , 1997’nin eylül ayında ünlü İngiliz dergi Empire’ın yaptığı “Tüm Zamanların En İyi 100 Film Starı” anketinde 36. oldu.

1999’ta yönetmen George Lucas, star-wars’un yeni serilerinde beraber çalışmak için Ewan McGregor’a teklifte bulundu. Star Wars: Episode I – The Phantom Menace (1999), Star Wars: Episode II – Attack of the Clones(2002) ve Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith(2005) serilerinde ünlü oyuncu, Obi-Wan Kenobi rolünü başarıyla canlandırdı.

2001’de, yönetmenliğini Baz Luhrmann’ın yaptığı ve en iyi sanat yönetimi konusunda oskar alan Moulin Rouge!, dünya festivallerinde de toplam 67 ödüle layık görülerek olağanüstü bir başarı kazandı. Filmin başarısındaki büyük payı tartışılmaz olan Ewan McGregor, canlandırdığı Christianrolü için şarkı da söyledi. Müzik eleştirmenlenlerinden tam not alan oyuncu, şarkı söyleme konusundaki yeteneğini de kanıtladı ve filmin soundtrack’inde yorumladığı şarkılar çok sevildi. Filmdeki rolüyle ayrıca Variety Club Showbusiness tarafından en iyi aktör dalında ödüllendirdi.

2001 yılı aktöre baba olma heyacanını da yaşatan bir yıl oldu. 7 Kasım’da kızı Esther Rose McGregor’ı kucağına alan Ewan McGregor ayrıca aynı yıl Orange Film Survey tarafından yapılan ankette en iyi sekizinci İngiliz aktör seçildi. Aynı yıl Ridley Scott yönetimindeki Black Hawk Down filminde de rol aldıktan sonra, 2003’te Renée Zellweger’la 60’ların New York’unda geçen bir aşk hikayesinin anlatıldığı Down With Love filmini çevirdi.



Ewan McGregor 2004’te yakın arkadaşı Charley Boorman’la birlikte motosikletle dünyayı dolaştı. Aynı zamanda UNICEF elçisi de olan McGregor bu gezi kapsamında gittikleri Mongolya’dan 4 yaşında bir kız çocuğu evlat edindi. 2005’te kazandığı gişe başarısıyla adından söz ettiren filmi The Island’da oynadı. The Island’ı aynı yıl çekilen Stay ve 2006’da art arda çekilen Miss Potter, Scenes of a Sexual Nature ve Stormbreakerfilmleri takip etti.



Ewan McGregor halen post prodüksiyon aşamasında olan ve çıkış tarihi 2007 olarak açıklanan son filmi Cassandra’s Dream için çalışmalarını sürdürmektedir. Ewan McGregor aynı zamanda UNICEF elçisidir. Trainspotting, A Life Less Ordinary ve Moulin Rouge filmlerinin başarılı oyuncusu, Channel 4 tarafından tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi film yıldızlarından biri seçilmiştir.