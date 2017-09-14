‘Evrim’ yorumu: Türkiye gen mühendisliğinde devrim mi gerçekleştirdi?

Uysal, Habertürk televizyonunda Fatih Altaylı’nın programına konuk olurken, yeni müfredattan Evrim Teorisi’nin çıkarılmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

KAFA KARIŞIKLIĞI

“Bizim yaratılışımız, biz Müslümanlar Allah’ın her şeyi yarattığını, her şeye muktedir olduğuna inanç olarak inanıyoruz. Evrim adı üstünde bir teoridir. Bu kafa karışıklıklarına neden oluyor. Bir kısmı, bütün canlıların bir hücreden meydana geldiğini, bunların zaman içerisinde evrimselleşerek değişik canlıların ortaya çıktığını ifade ediyorlar. Biz Allah’ın gücüne iman etmiş, onu sorgulayacak bir yapı içerisinde değiliz. Ama şimdiye kadar tartışılıyorsa, bu tartışmanın sonunda TürkiyeEvrim Teorisi’yle gen mühendisliğinde bir devrim mi gerçekleştirdik?

BOŞ YERE ENERJİ

Sadece enerjimizi boş yere harcarken, uzmanlar enerjimizin boş yere harcanmaması, öğrencilerimizin kafasının daha çok karışmaması, biyoloji ile ilgilenen öğrencilerin bu işi derinlemesine biyoloji bölümlerinde, üniversitelerde çözmesi adına bunu bir tık yukarıya çıkardık. Bunun çok fazla kafa karıştırdığını da düşünmüyorum. Sadece bir teorinin, teori her zaman için ispatlanmıştır, ispatlanmamıştır; bugün ispatlanmış olsa bile yarın o ispatı ortadan kaldırmak adına da çok büyük çalışmalar yapılabilir.”