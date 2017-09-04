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    Evrensel Gazetesi muhabiri gözaltına alındı

    TUNCELİ, (DHA)
    04.09.2017 - 23:50 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 23:50

    EVRENSEL Gazetesi Tunceli Muhabiri ve Doğa Fotoğrafçısı Kemal Özer, bugün akşam saatlerinde il merkezinde gözaltına alındı.

    Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Evrensel Gazetesi Muhabiri Kemal Özer, akşam saatlerinde Ovacık ilçesinden döndüğü sırada, il merkezi girişindeki polis noktasında durduruldu. Kimlik tesbiti yapıldıktan sonra gözaltına alınan Özer’in evinde, jandarma ve polis ekipleri tarafından arama yapılırken, evde bulunan kamera, fotoğraf makinası ve dijital materyallere el konuldu. Özer, sağlık kontrolünden geçirildikten sonrasorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

    Etiketler: Evrensel Gazetesi , Kemal Özer , Tunceli
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