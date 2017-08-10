Evrenin 13,7 milyar yıllık öyküsü 20 bini aşkın kişiye ulaştı

CERN-ATLAS Deneyi’nin ulusal proje yürütücüsü İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) işbirliğiyle hayata geçirdiği “CERN Bilimi Hızlandırıyoruz” sergisi, 23 Mart – 23 Temmuz tarihleri arasında 20 bini aşkın kişi tarafından ziyaret edildi. 2009 yılından bu yana dünyanın 15 farklı şehrinde 500 binden fazla ziyaretçiyle buluşan sergi, İstanbullu bilim severlerden de büyük ilgi gördü.

Büyük Patlama’dan Günümüze Etkileyici Bir Keşif

Evrenin 13,7 milyar yıllık etkileyici öyküsünü anlatan ve dört ay boyunca santralistanbul’u bilim üssüne dönüştüren sergiyi, hemen her yaştan ziyaretçi ücretsiz olarak gezdi. Özellikle ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin toplu olarak ziyaret ettiği sergide katılımcılar, evrenin sırlarına ilişkin heyecan verici bir deneyim yaşama fırsatı buldu. Sergiyi ziyaret eden 20 bini aşkın bilim sever, Büyük Patlama’dan günümüze uzanan etkileyici bir keşfe tanıklık ederken parçacık fiziği araştırmaları sayesinde geliştirilen ileri teknolojilerin günlük hayatımızdaki yeri hakkında detaylı bilgiye ulaştı.