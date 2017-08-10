MENÜ
Kampüs Haberleri

KAMPÜS

    Hürriyet>Kampüs>Evrenin 13,7 milyar yıllık öyküsü 20 bini aşkın kişiye ulaştı

    Evrenin 13,7 milyar yıllık öyküsü 20 bini aşkın kişiye ulaştı

    Hürriyet Haber
    10 Ağustos 2017 - 10:58Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 10:58

    Bir Vakıf Üniversitesi’nin, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ortaklığıyla ilk kez İstanbul’a getirdiği “CERN Bilimi Hızlandırıyoruz” sergisi, bilim severlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Yılın en önemli bilimsel etkinliği, dört ayda 20 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

    CERN-ATLAS Deneyi’nin ulusal proje yürütücüsü İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) işbirliğiyle hayata geçirdiği “CERN Bilimi Hızlandırıyoruz” sergisi, 23 Mart – 23 Temmuz tarihleri arasında 20 bini aşkın kişi tarafından ziyaret edildi. 2009 yılından bu yana dünyanın 15 farklı şehrinde 500 binden fazla ziyaretçiyle buluşan sergi, İstanbullu bilim severlerden de büyük ilgi gördü.

    Evrenin 13,7 milyar yıllık öyküsü 20 bini aşkın kişiye ulaştı

    Büyük Patlama’dan Günümüze Etkileyici Bir Keşif

    Evrenin 13,7 milyar yıllık etkileyici öyküsünü anlatan ve dört ay boyunca santralistanbul’u bilim üssüne dönüştüren sergiyi, hemen her yaştan ziyaretçi ücretsiz olarak gezdi. Özellikle ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin toplu olarak ziyaret ettiği sergide katılımcılar, evrenin sırlarına ilişkin heyecan verici bir deneyim yaşama fırsatı buldu. Sergiyi ziyaret eden 20 bini aşkın bilim sever, Büyük Patlama’dan günümüze uzanan etkileyici bir keşfe tanıklık ederken parçacık fiziği araştırmaları sayesinde geliştirilen ileri teknolojilerin günlük hayatımızdaki yeri hakkında detaylı bilgiye ulaştı.

    Etiketler: CERN , Bilim , Üniversite
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri