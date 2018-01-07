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Evrencan Gündüz kimdir?

Ünlü müzisyen Asım Can Gündüz ile aynı yoldan giden Evrencan Gündüz, tarzı ve performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Dünya’nın en iyi jazz ve Blues müzisyenleri arasına girmek isteyen Evrencan Gündüz’ün özel yaşamı merak ediliyor. Peki Evrencan Gündüz kimdir?

Hürriyet Haber
07.01.2018 - 09:24 | Son Güncelleme :

24 Haziran 2016’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü müzisyen Asım Can Gündüz’ün oğlu Evrencan Gündüz, 2 Şubat 1996 yılında Kadıköy’de doğdu.
İlköğretimdeyken koro ve tiyatrolarda görev alan Evrencan Gündüz, 4. Sınıftayken, kardeşi ile birlikte piyano derslerine başladı ve iki yıl boyunca derslere düzenli olarak katıldı. Ortaokulda iken okul korosu ve orkestralarda ve öğretmenleri ile birlikte çeşitli festivallerde görev aldı.

13 yaşlarında, Ray Charles’ın filmi ile Blues müziğine olan hayranlığı başlamış oldu. Jimi Hendrix, BB. King, Albert Collins, Fredie King ve James Brown’nun müziklerini dinleyerek büyüdü. Bu da yaptığı müziğin kalitesini ve tarzını bu yönde belirledi.

14 Yaşında gitara ilgi duyan Evrencan Gündüz, gitar çalan arkadaşlarının katkıları ve internetten video izleyerek klasik gitar çalmayı öğrendi. 15 yaşında babasının hediye ettiği elektro Gitar ile klasik gitarın yanı sıra elektro gitar çalmayı öğrendi. Babasıyla çeşitli otel ve mekanlarda yaz süresince sahne alma fırsatını bularak, tecrübesini arttırdı.
16 yaşında geldiğinde sokak müzisyenliğine başladı ve o yıl içerisinde ilk grubu olan T-Blues isimli grubu arkadaşlarıyla birlikte kurarak, festivallerde ve konserlerde yer aldılar.
Vapurlarda müziğin yasaklanmasına kadar vapur müzisyenliği yaptı.

Rock’n Purple’da en iyi solist ve rock kategorisinde en iyi grup ödülü, Dont Let Me Down (Beatles) parçasında yaptığı düzenleme ile kemençeyi parçada kullanarak, en değişik enstruman ödülüyle toplamda 3 ödül kazanmıştır.

Kendi “Akustik Solo programlarının yanısıra, grubu “Evrencan Gündüz Quartet ile konser çalışmaları yanı sıra beste ve albüm çalışmalarına devam etmektedir.
Müzik hayatına devam eden Evrencan Gündüz, gelecekte Dünya’nın en iyi jazz ve Blues müzisyenlerinden olma amacının yanında, İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Mühendisliği Fakültesindeki akademik kariyerini tamamlamak için çalışmalarına devam etmektedir.

 

Etiketler: Evrencan Gündüz kimdir
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